Amazon дала надежду на продолжение 007 First Light от IO Interactive

На фоне успеха 007 First Light в сети появились опасения, что разработчик игры — IO Interactive — может потерять контроль над будущими проектами по лицензии Джеймса Бонда. Поводом стали сообщения о том, что права на все будущие игры франшизы принадлежат Amazon MGM.

Однако в Amazon поспешили успокоить фанатов. В комментарии для СМИ компания заявила, что сейчас ещё слишком рано обсуждать следующие проекты по вселенной агента 007, но при этом отдельно подчеркнула, что поддерживает хорошие отношения с IO Interactive.

«У нас отличные отношения с IO Interactive, и мы гордимся тем, чего нам удалось добиться вместе с 007 First Light. Наши партнёры из IO расскажут больше об игре в ближайшем будущем, и мы с нетерпением ждём возможности поделиться тем, что будет дальше», — заявили в Amazon.

Хотя компания не подтвердила разработку продолжения, комментарий фактически опровергает опасения о возможном разрыве сотрудничества между сторонами. Напротив, Amazon дала понять, что довольна результатами совместной работы.

Особенно примечательно это выглядит на фоне коммерческого успеха игры. Ранее сообщалось, что 007 First Light стала самым быстро продаваемым проектом в истории IO Interactive, а также получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков.

Официально сиквел пока не анонсирован, однако ещё до релиза разработчики не скрывали, что рассматривают возможность создания полноценной трилогии о Джеймсе Бонде. Судя по реакции Amazon и успеху First Light, шансы на продолжение выглядят весьма высокими, даже если говорить о нём сейчас компания пока не готова.