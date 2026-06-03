Аналитика: продажи 007 First Light превысили 2,2 млн копий, из них более 50% - на PS5

Согласно оценкам исследовательского агентства Alinea Analytics, совокупный тираж игры 007 First Light на всех платформах превысил 2,2 миллиона проданных копий. В структуре продаж лидирует консоль PlayStation 5, на долю которой пришлось 55,1% реализованных единиц. Доля сервиса Steam составила 33,1%. Оставшиеся 11,8% распределились между консолями Xbox, ПК-версией для Windows и облачными платформами.

Интерес со стороны целевой аудитории — любителей жанров action-adventure и стелс — сформировался в период финальной предрелизной маркетинговой кампании. Продукт получил высокие оценки профильной прессы, зафиксировав средний балл 87 из 100 на агрегаторе Metacritic.

Общий объем генерации выручки достиг $150 млн, где на долю PS5 пришлось 60,5%, Steam — 27,6%, а Xbox — 12,9%. Доходы от PS5 выше штучных продаж из-за концентрации игроков в США и Западной Европе, где цены максимальны. В то же время структура продаж в Steam подверглась влиянию китайского рынка, на который пришлось 17,3% аудитории, где игра продавалась с региональной скидкой в 37–44% (около $44).

По официальным данным студии-разработчика, за первые 24 часа с момента глобального релиза было продано 1,5 миллиона копий. Текущая динамика спроса, положительный критический консенсус и оценки лидеров мнений, назвавших проект лучшей игровой адаптацией франшизы о Джеймсе Бонде, позволяют прогнозировать сохранение высоких темпов продаж в среднесрочной перспективе.