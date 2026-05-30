Авторы 007 First Light: "Мы хотели создать игру, в которую сами хотели бы играть"

В IO Interactive рассказали о работе над 007 First Light и объяснили, почему решили сосредоточиться на молодом Джеймсе Бонде. По словам продюсера по лицензированию Теунса Смита, студия получила значительную творческую свободу от правообладателей и с самого начала выбрала историю происхождения агента 007.

Разработчики хотели показать Бонда до того, как он стал легендарным шпионом. Вместо опытного ветерана игроки увидят более молодого, наивного и неопытного героя, которому ещё предстоит столкнуться с первыми серьёзными испытаниями и потерями.

Смит отметил, что создание приквела позволило команде глубже раскрыть персонажа и показать его человеческую сторону. В студии считают, что именно путь становления делает героя интереснее, чем очередная история о уже состоявшемся агенте.

Отдельное внимание уделялось сохранению ключевых элементов франшизы. В игре присутствуют знаменитые атрибуты Бонда — дорогие автомобили, гаджеты, роскошные локации и реальные бренды, которые давно стали частью образа агента 007.

Смит отметил, что для студии было важно не просто работать с известной лицензией, а создать игру, которая понравилась бы самим разработчикам. По его словам, один из главных принципов IO Interactive — «сначала игра», и именно этим подходом команда руководствовалась при создании нового приключения Джеймса Бонда.

В студии считают, что история молодого Бонда открывает больше возможностей для развития персонажа и может стать началом новой игровой франшизы о знаменитом агенте 007.