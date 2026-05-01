Авторы 007: First Light объяснили необычный дизайн лимитированного контроллера DualSense

Создатели 007: First Light прокомментировали внешний вид специального контроллера для PlayStation 5, который вызвал вопросы у фанатов. Многие игроки ожидали увидеть классическую отсылку к «ствольной» заставке из фильмов о Джеймсе Бонде, однако итоговый дизайн оказался иным.

Арт-директор проекта Расмус Поулсен отметил, что команда сознательно отказалась от прямого копирования культового образа. По его словам, простое воспроизведение нарезки ствола было бы слишком очевидным решением, поэтому разработчики решили пойти другим путем.

Вместо этого линии на корпусе контроллера отсылают к визуальному стилю самой игры — в частности, к интерфейсу и общей художественной концепции. Также в оформлении заложены мотивы света и тени, связанные с названием First Light и атмосферой проекта.

Золотая цветовая схема, как пояснили разработчики, символизирует элегантность и «классический стиль» франшизы о Джеймсе Бонде, а узоры лишь частично перекликаются с узнаваемой эстетикой серии.