Авторы 007 First Light раскрыли план поддержки игры на первый год после релиза

Разработчики 007 First Light представили трейлер Year One Content, в котором рассказали о контенте и обновлениях, ожидающих игроков в течение первого года после выхода игры.

Согласно опубликованному плану, владельцев приключенческого экшена о становлении Джеймса Бонда ждут новые обновления, дополнительные гаджеты и различные улучшения игрового процесса. Также авторы подтвердили появление режима Новой игры+, который позволит пройти сюжет повторно с сохранением части прогресса.

Помимо этого, в игру добавят фоторежим, дающий возможность создавать и сохранять собственные снимки во время прохождения. Разработчики обещают и другие обновления, подробности о которых раскроют позднее.

В трейлере также было подтверждено, что 007 First Light выйдет на Nintendo Switch 2. Таким образом, игра станет доступна на всех актуальных платформах, включая PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.