ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.3 470 оценок

Авторы 007 First Light раскрыли план поддержки игры на первый год после релиза

IKarasik IKarasik

Разработчики 007 First Light представили трейлер Year One Content, в котором рассказали о контенте и обновлениях, ожидающих игроков в течение первого года после выхода игры.

Согласно опубликованному плану, владельцев приключенческого экшена о становлении Джеймса Бонда ждут новые обновления, дополнительные гаджеты и различные улучшения игрового процесса. Также авторы подтвердили появление режима Новой игры+, который позволит пройти сюжет повторно с сохранением части прогресса.

Помимо этого, в игру добавят фоторежим, дающий возможность создавать и сохранять собственные снимки во время прохождения. Разработчики обещают и другие обновления, подробности о которых раскроют позднее.

В трейлере также было подтверждено, что 007 First Light выйдет на Nintendo Switch 2. Таким образом, игра станет доступна на всех актуальных платформах, включая PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.

Трейлеры
9
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий