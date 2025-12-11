Авторы 007: First Light случайно слили исполнителя роли антагониста

Ленни Кравиц сыграет главного злодея в игре 007: First Light — утечка из официальных соцсетей Бондианы преждевременно раскрыла его персонажа по имени Баума.
Перед церемонией The Game Awards 2025 в официальном аккаунте 007 в соцсетях появился и вскоре был удалён пост, подтвердивший участие Ленни Кравица в 007: First Light в роли антагониста. Скриншоты и описание успели разойтись по сети, фактически закрепив утечку до официального анонса.
По утёкшему описанию, Баума — криминальный босс, который прошёл путь «из нищеты к собственному королевству» и управляет чёрным рынком в вымышленном регионе Алеф. Его характеризуют как обаятельного и непредсказуемого, а визуальный образ заметно напоминает самого Кравица.
В прилагаемом видео он предстал полноценным бондианским злодеем: захватил Бонда, повесил его над ямой с крокодилами. Сцена подчёркивает классическую драматургию франшизы с преувеличенной, но эффектной угрозой жизни главного героя.
Участие Кравица продолжает давнюю традицию камео и ролей исполнителей в бондиане, куда ранее попадали Джимми Дин, Грейс Джонс, Уэйн Ньютон и Мадонна. На этом фоне фанаты уже гадают, может ли Кравиц не только сыграть злодея, но и исполнить заглавную тему, хотя в последнее время с ней чаще связывают Лану Дель Рей и её трек First Light.
А потом окажется, что это не крокодилы (а) аллигаторы
Ну такое
Ну посмотрим, в "Голодных Играх" его персонаж был интересным, хотя лучше бы Ленни записал заглавную тему к игре, это уж точно было бы хорошо.
сони случайно слила трейлер новой Год оф Вар )
Точно не сюжет Far Cry?
Одного из антагонистов*
Его дед был русско-еврейского происхождения[8][9][10]