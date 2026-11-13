Авторы 007 First Light выпустили часовой ролик со звуками Исландии и дарят "живые" обои

Студия IO Interactive опубликовала новое атмосферное видео по шпионскому экшену 007 First Light, в котором путь Джеймса Бонда к легендарному статусу «00» начинается на суровом побережье Исландии.

Вместо привычного шпионского экшена и перестрелок разработчики решили сделать ставку на медитативную атмосферу: ролик длится ровно 60 минут и состоит исключительно из звуков дождя и морского прибоя на фоне исландских пейзажей. Видео отлично подойдет в качестве расслабляющего фона для работы или отдыха, а заодно позволяет получше рассмотреть детали локации.

Впрочем, изучить это побережье можно и лично — в игре уже доступна бесплатная вступительная миссия, события которой разворачиваются как раз в Исландии.

Кроме того, в честь выхода ролика IO Interactive раздает тематические анимированные обои для рабочего стола с исландскими видами. Забрать их можно бесплатно при наличии учетной записи IOI.