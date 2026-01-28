ЧАТ ИГРЫ
007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.2 197 оценок

Бонд будет пить колу в 007: First Light - подробности о кроссовере с Coca-Cola

Gruz_ Gruz_

Крупные бренды возвращаются в видеоигры. В Resident Evil Requiem представлены автомобили Porsche и часы Hamilton, а в Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog — Adidas и Porsche.

Когда 27 мая 2026 года выйдет 007 First Light, в ней также будут присутствовать такие известные бренды, как Aston Martin, Jaguar и Omega. Помимо этого, в игре будет присутствовать и Coca-Cola. В пресс-релизе немецкое отделение транснациональной корпорации рассказало о деталях этого партнерства.

Во время спокойных моментов своего приключения мы увидим, как Джеймс Бонд наливает себе бескофеиновую Coca-Cola Zero. Компания заявляет, что нацелена на «взрослых геймеров», которые играют вечером, чтобы расслабиться. Кроме того, в продажу поступят ограниченные серии банок Coca-Cola 007 First Light.

Обсуждение 007: First Light началось задолго до появления этих подробностей. Первоначальные дебаты были посвящены роли и характеру Бонда, в том числе тому, будет ли в игре персонаж адаптирован к более современным ценностям — например, в плане манеры поведения, отношения к женщинам.

С появлением информации о Coca-Cola в центре внимания оказался другой аспект образа Бонда: его пристрастие к алкоголю. В романах Яна Флеминга алкоголь – постоянный спутник Бонда, часть его повседневной жизни, его излишеств, а иногда и саморазрушения. На этом фоне ассоциация Бонда с Coca-Cola — даже если она ограничивается более спокойными моментами — легко воспринимается как еще одна стилистическая корректировка. Некоторые игроки могут рассматривать это как современный штрих, другие — как отход от устоявшегося образа. Также по-прежнему не ясно, будут ли в игре сосуществовать безалкогольные и алкогольные напитки.

Кроме того, часто упускается из виду тот факт, что Бонд и раньше нарушал свои собственные ритуалы. Даже якобы священное «взболтать, не размешивать» был нарушен в фильме «Казино Рояль», где Крейг отмахнулся от вопроса резким «А я, по-твоему, похож на того, кому это небезразлично?». С этой точки зрения, дискуссия о Coca-Cola добавляет еще один слой к продолжающемуся разговору — еще одно отражение того, как Бонд продолжает адаптироваться ко времени, в котором он существует.

Комментарии:  12
Даздрасен Дыклоп

Какие нах Мартини и Бифитер? Игра заточена под малолеток, колу будет на приемах/тусах жрать. Надо ещё Скитлс добавить, тогда будет вообще заыбок.

6
Заминированный тапок

Понятно. Агент Гейбонд 007.

4
Carissa7517

А сникерс будет глотать?

5
ОгурчикЮрец

Я бы сказал, какую он жидкость будет пить..

После одних, уже высказываний.

Ну лучше не буду.

4
QuerulousLytton

бесстыжий продакт-плейсмент

3
BAZKIN

Ждем мод на Добрый Cola

3
Corpsegrinder

"Мы увидим, как Джеймс Бонд наливает себе бескофеиновую Coca-Cola Zero." ...

И получает +5 к заднеприводности.

3
TerryTrix

Тоесть, вы понимаете?! Ни Мартини которое (взболтать, но не смешивать), Ни вино, а именно КОЛУ!!!

Дожились...

2
Негативный позитив

Лишь бы ее не интегрировали так топорно, как в "комедиях" ТНТ

2
Langlitz

А "взболтать, но не смешивать" с колой сработает?

2
sa1958

Ясно, сока-кола проплатила рекламу в игре.

1
