Бонд будет пить колу в 007: First Light - подробности о кроссовере с Coca-Cola

Крупные бренды возвращаются в видеоигры. В Resident Evil Requiem представлены автомобили Porsche и часы Hamilton, а в Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog — Adidas и Porsche.

Когда 27 мая 2026 года выйдет 007 First Light, в ней также будут присутствовать такие известные бренды, как Aston Martin, Jaguar и Omega. Помимо этого, в игре будет присутствовать и Coca-Cola. В пресс-релизе немецкое отделение транснациональной корпорации рассказало о деталях этого партнерства.

Во время спокойных моментов своего приключения мы увидим, как Джеймс Бонд наливает себе бескофеиновую Coca-Cola Zero. Компания заявляет, что нацелена на «взрослых геймеров», которые играют вечером, чтобы расслабиться. Кроме того, в продажу поступят ограниченные серии банок Coca-Cola 007 First Light.

Обсуждение 007: First Light началось задолго до появления этих подробностей. Первоначальные дебаты были посвящены роли и характеру Бонда, в том числе тому, будет ли в игре персонаж адаптирован к более современным ценностям — например, в плане манеры поведения, отношения к женщинам.

С появлением информации о Coca-Cola в центре внимания оказался другой аспект образа Бонда: его пристрастие к алкоголю. В романах Яна Флеминга алкоголь – постоянный спутник Бонда, часть его повседневной жизни, его излишеств, а иногда и саморазрушения. На этом фоне ассоциация Бонда с Coca-Cola — даже если она ограничивается более спокойными моментами — легко воспринимается как еще одна стилистическая корректировка. Некоторые игроки могут рассматривать это как современный штрих, другие — как отход от устоявшегося образа. Также по-прежнему не ясно, будут ли в игре сосуществовать безалкогольные и алкогольные напитки.

Кроме того, часто упускается из виду тот факт, что Бонд и раньше нарушал свои собственные ритуалы. Даже якобы священное «взболтать, не размешивать» был нарушен в фильме «Казино Рояль», где Крейг отмахнулся от вопроса резким «А я, по-твоему, похож на того, кому это небезразлично?». С этой точки зрения, дискуссия о Coca-Cola добавляет еще один слой к продолжающемуся разговору — еще одно отражение того, как Бонд продолжает адаптироваться ко времени, в котором он существует.