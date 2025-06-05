Бонд. Джеймс Бонд: эффектные погони, перестрелки и стелс в дебютном трейлере шпионского экшена 007: First Light

IO Interactive, прославившаяся серией Hitman, наконец-то представила свой амбициозный проект о Джеймсе Бонде — 007: First Light. Впервые анонсированная несколько лет назад, игра теперь официально выходит из тени и готовится к релизу в 2026 году.

First Light — это приключенческий боевик от третьего лица, основанный на оригинальном сюжете, а не адаптации фильмов. IO Interactive предлагает собственное видение агента 007, обещая глубокую, напряжённую историю и свежий взгляд на культового персонажа.

Новая игра позволит заново открыть Бонда — таким, каким его ещё не показывали. И если студия сохранит фирменный подход к стелсу и дизайну уровней, как в Hitman, нас ждёт нечто особенное.