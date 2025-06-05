Бонд. Джеймс Бонд: эффектные погони, перестрелки и стелс в дебютном трейлере шпионского экшена 007: First Light

IO Interactive, прославившаяся серией Hitman, наконец-то представила свой амбициозный проект о Джеймсе Бонде — 007: First Light. Впервые анонсированная несколько лет назад, игра теперь официально выходит из тени и готовится к релизу в 2026 году.
First Light — это приключенческий боевик от третьего лица, основанный на оригинальном сюжете, а не адаптации фильмов. IO Interactive предлагает собственное видение агента 007, обещая глубокую, напряжённую историю и свежий взгляд на культового персонажа.
Новая игра позволит заново открыть Бонда — таким, каким его ещё не показывали. И если студия сохранит фирменный подход к стелсу и дизайну уровней, как в Hitman, нас ждёт нечто особенное.
норм - лучше чем всратая индиана
Не знаю на что я надеялся.. Вообще Ноль атмосферы бондианы. Они реально притянули молодого Декстера на роль бонда? Они могли воссоздать образ Шона Коннери или Пирса Броснана, но выбрали ЭТО??
Ноль атмосферы из-за сеттинга. Дело не в самом образе ГГ.
это единственное что впечатлило, неждан так сказать
Разрабы конечно давно уже оглашали, что игра будет в современном сеттинге, но до того, когда они впервые затизерили работу над этой игрой, у меня сразу в мыслях предстал классический образ из 50х - 60х. Как ни крути, но трушный сеттинг Джеймса Бонда это как раз те времена холодной войны, и лучше бы IOI сделали игру в нём.
Выглядит как кинцо на движке хитмана
Так и есть. Тупо рексин HITMAN. Даже анимации как были убогими во всех последних играх, так и остались.
А ты шо хочешь от инди конторы?
Нууууу такое. До анчартеда как то недотягивает
Убогое CGI с кривой анимацией.
Выглядит очень плохо.Атмосферы бондианы нет совсем. А я так надеялся на классный шпионский боевик.
Бонд малолетний обсос? Нах.
Динамичный хитман, хотели? хотели
Динамичным хитманом были Кейн и Линч. Некоторые с тех пор не хотели.
Абсолюшен пытался быть динамичен, но вышла комедия про реднеков.