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007: First Light 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.5 98 оценок

Бонд. Джеймс Бонд: эффектные погони, перестрелки и стелс в дебютном трейлере шпионского экшена 007: First Light

butcher69 butcher69

IO Interactive, прославившаяся серией Hitman, наконец-то представила свой амбициозный проект о Джеймсе Бонде — 007: First Light. Впервые анонсированная несколько лет назад, игра теперь официально выходит из тени и готовится к релизу в 2026 году.

First Light — это приключенческий боевик от третьего лица, основанный на оригинальном сюжете, а не адаптации фильмов. IO Interactive предлагает собственное видение агента 007, обещая глубокую, напряжённую историю и свежий взгляд на культового персонажа.

Новая игра позволит заново открыть Бонда — таким, каким его ещё не показывали. И если студия сохранит фирменный подход к стелсу и дизайну уровней, как в Hitman, нас ждёт нечто особенное.

14
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
jax baron

норм - лучше чем всратая индиана

12
revolution66

Не знаю на что я надеялся.. Вообще Ноль атмосферы бондианы. Они реально притянули молодого Декстера на роль бонда? Они могли воссоздать образ Шона Коннери или Пирса Броснана, но выбрали ЭТО??

10
Stinger_Max

Ноль атмосферы из-за сеттинга. Дело не в самом образе ГГ.

BbIBEPT94

это единственное что впечатлило, неждан так сказать

5
Stinger_Max

Разрабы конечно давно уже оглашали, что игра будет в современном сеттинге, но до того, когда они впервые затизерили работу над этой игрой, у меня сразу в мыслях предстал классический образ из 50х - 60х. Как ни крути, но трушный сеттинг Джеймса Бонда это как раз те времена холодной войны, и лучше бы IOI сделали игру в нём.

3
Taicho

Выглядит как кинцо на движке хитмана

3
ДолойТолерантность

Так и есть. Тупо рексин HITMAN. Даже анимации как были убогими во всех последних играх, так и остались.

3
Даздрасен Дыклоп ДолойТолерантность
Даже анимации как были убогими во всех последних играх, так и остались.

А ты шо хочешь от инди конторы?

Alex Energy

Нууууу такое. До анчартеда как то недотягивает

3
ДолойТолерантность

Убогое CGI с кривой анимацией.

3
Armen 88

Выглядит очень плохо.Атмосферы бондианы нет совсем. А я так надеялся на классный шпионский боевик.

2
Даздрасен Дыклоп

Бонд малолетний обсос? Нах.

1
Antoxanotdance

Динамичный хитман, хотели? хотели

Pavlissimus

Динамичным хитманом были Кейн и Линч. Некоторые с тех пор не хотели.

Абсолюшен пытался быть динамичен, но вышла комедия про реднеков.

2
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