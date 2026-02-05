ЧАТ ИГРЫ
007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.1 202 оценки

Бонд в 007: First Light не сможет убивать кого попало - разработчики пояснили принцип механики "Лицензия на убийство"

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия IO Interactive продолжает раскрывать детали своей предстоящей игры 007: First Light - переосмысленной истории происхождения Джеймса Бонда. В новом видео, опубликованном в официальном аккаунте игры в X, разработчики подробно объяснили, как работает механика "Лицензия на убийство".

В ролике геймдиректор Андреас Крог демонстрирует сцену в темном туннеле, где молодой Бонд замечает вооруженного противника. Механика подчеркивает характер агента 007: он избегает ненужного насилия и предпочитает нелетальные способы нейтрализации врагов (например, тихие захваты или использование окружения).

Однако, если враг первым вытаскивает оружие и открывает огонь (или явно собирается это сделать), на экране появляется индикатор ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО. Это дает игроку разрешение на летальный ответ - Бонд может быстро достать пистолет и устранить угрозу.

Это новая фича, которую мы придумали специально для этой игры. Бонд не стреляет первым. Он использует силу только когда это действительно необходимо.

Разработчики подчеркивают, что игра сохраняет дух классического Бонда: стиль, изобретательность и моральные дилеммы. При этом сохраняется свобода выбора - пройти игру можно полностью без убийств.

007: First Light выйдет 27 мая 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X. Игра создается на движке Glacier и обещает стать настоящим шпионским блокбастером с элементами из серии Hitman.

Комментарии:  23
Ваш комментарий
Иваныч из Тулы

Ну и хрень эти ваши искусственные ограничения у спецагента.

14
agula98

С каждой новостью игра все хуже и хуже, почему разрабы меня ограничивают? Яне хочу нелетально,я хочу летально кароче эти дурачки реально не полном серьезе просто делают рескин хитмана

7
Rorschach93

хитмена тоже как терминатор проходил? Мне стэлс интересно скрытно и с минимум летальных проходить, только если цель требуется по миссии устранить и то можно несчастный случай подстроить, экшенов и так хватает

JohnyKitamao

ну и чушь
в фильмах он на изи убивал всех подряд, ему вообще плевать было кто есть кто

5
Rorschach93

ты точно смотрел Бондов до Крейга ?

1
ModestDL

И на какую аудиторию они рассчитывают эту игру? Тем. кто излазил вдоль и поперёк последние три части про лысого киллера врядли будет интересна такая кастрированная версия Хитмана с ограничениями на убийство, соевым полупокером в роли Бонда и рекламой кока колы. А фанаты Хитмана и есть их основная аудитория.

Игра всё больше и больше похожа на безопасный, неоскорбительный и бездушный проходняк, о котором забудут уже через полгода после выхода.

5
Rorschach93

так полупокеры и проходят стэлсы, убивая всех подряд в лоб, а не скрытно и с минимум летальных исходов

1
Corpsegrinder

На "дырявую" аудиторию. А Дания в этом плане давно впереди планеты всей.

CheckDevNull
Однако, если враг первым вытаскивает оружие и открывает огонь (или явно собирается это сделать), на экране появляется индикатор ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО. Это дает игроку разрешение на летальный ответ - Бонд может быстро достать пистолет и устранить угрозу.

Это типо - разрабы вам дают при покупке лицензию и разрешение поиграть в игру, а в самой игре - разрабы будут давать вам лицензию и разрешение на убийство непесей ? :DDDDDDDDDD

> Г - Гениально.

3
HellowRainbow

Когда убьют, тогда и приходите

2
Константин335

Логично, Бонд же не убийца, крутая механика

3
Destroited
Бонд в 007: First Light не сможет убивать кого попало

И это от создателей Хитмена где можно было вообще геноцид всей карты устроить. Сами же закапывают свой проект наитупейшими ограничениями а потом будут ныть что продажи плохие

2
Константин335

Так это же игра не Хитман. И Бонд не убийца

6
Джек Хорнс

Бонд не Хитмаен же он и раньше всех подряд не убивал гражданским к примеру.

1
Rorschach93

глупо так хитмена проходить

askazanov

Ну и бред, короче игра вообще проходняк)))

2
QueasyRush

а бэтмен даже вооружённых не убивает, и челпук и многие другие

1
malars0

он их не убивает, он просто скидывает их с крыши 7ми этажного здания на тротуаре возле которого те спокойно дожидаются полицию... да они просто отдыхают. как и в челопауке под небоскрёбами

1
spaMER_ID malars0

В пауке неписи паутиной к зданиям притягиваются после падения.

Lyс malars0

Их убивает гравитация

Yapa Skuda

По комментариям легко отсеять маленьких фанатиков гта, где можно "уууу, убит человеков, уууу, побить человеков, ыыы стрелять пушки, кровь, почему нельзя убиват?" Когда игра тебя ограничивает в твоем больном поведении - это значит ты слишком мал интеллектуальным умом для нее.

Весь пг - это буквально этот мелкий челик