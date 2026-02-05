Бонд в 007: First Light не сможет убивать кого попало - разработчики пояснили принцип механики "Лицензия на убийство"

Студия IO Interactive продолжает раскрывать детали своей предстоящей игры 007: First Light - переосмысленной истории происхождения Джеймса Бонда. В новом видео, опубликованном в официальном аккаунте игры в X, разработчики подробно объяснили, как работает механика "Лицензия на убийство".

В ролике геймдиректор Андреас Крог демонстрирует сцену в темном туннеле, где молодой Бонд замечает вооруженного противника. Механика подчеркивает характер агента 007: он избегает ненужного насилия и предпочитает нелетальные способы нейтрализации врагов (например, тихие захваты или использование окружения).

Однако, если враг первым вытаскивает оружие и открывает огонь (или явно собирается это сделать), на экране появляется индикатор ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО. Это дает игроку разрешение на летальный ответ - Бонд может быстро достать пистолет и устранить угрозу.

Это новая фича, которую мы придумали специально для этой игры. Бонд не стреляет первым. Он использует силу только когда это действительно необходимо.

Разработчики подчеркивают, что игра сохраняет дух классического Бонда: стиль, изобретательность и моральные дилеммы. При этом сохраняется свобода выбора - пройти игру можно полностью без убийств.

007: First Light выйдет 27 мая 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X. Игра создается на движке Glacier и обещает стать настоящим шпионским блокбастером с элементами из серии Hitman.