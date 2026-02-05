Бонд в 007: First Light не сможет убивать кого попало - разработчики пояснили принцип механики "Лицензия на убийство"

Студия IO Interactive продолжает раскрывать детали своей предстоящей игры 007: First Light - переосмысленной истории происхождения Джеймса Бонда. В новом видео, опубликованном в официальном аккаунте игры в X, разработчики подробно объяснили, как работает механика "Лицензия на убийство".
В ролике геймдиректор Андреас Крог демонстрирует сцену в темном туннеле, где молодой Бонд замечает вооруженного противника. Механика подчеркивает характер агента 007: он избегает ненужного насилия и предпочитает нелетальные способы нейтрализации врагов (например, тихие захваты или использование окружения).
Однако, если враг первым вытаскивает оружие и открывает огонь (или явно собирается это сделать), на экране появляется индикатор ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО. Это дает игроку разрешение на летальный ответ - Бонд может быстро достать пистолет и устранить угрозу.
Это новая фича, которую мы придумали специально для этой игры. Бонд не стреляет первым. Он использует силу только когда это действительно необходимо.
Разработчики подчеркивают, что игра сохраняет дух классического Бонда: стиль, изобретательность и моральные дилеммы. При этом сохраняется свобода выбора - пройти игру можно полностью без убийств.
007: First Light выйдет 27 мая 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X. Игра создается на движке Glacier и обещает стать настоящим шпионским блокбастером с элементами из серии Hitman.
Ну и хрень эти ваши искусственные ограничения у спецагента.
С каждой новостью игра все хуже и хуже, почему разрабы меня ограничивают? Яне хочу нелетально,я хочу летально кароче эти дурачки реально не полном серьезе просто делают рескин хитмана
хитмена тоже как терминатор проходил? Мне стэлс интересно скрытно и с минимум летальных проходить, только если цель требуется по миссии устранить и то можно несчастный случай подстроить, экшенов и так хватает
ну и чушь
в фильмах он на изи убивал всех подряд, ему вообще плевать было кто есть кто
ты точно смотрел Бондов до Крейга ?
И на какую аудиторию они рассчитывают эту игру? Тем. кто излазил вдоль и поперёк последние три части про лысого киллера врядли будет интересна такая кастрированная версия Хитмана с ограничениями на убийство, соевым полупокером в роли Бонда и рекламой кока колы. А фанаты Хитмана и есть их основная аудитория.
Игра всё больше и больше похожа на безопасный, неоскорбительный и бездушный проходняк, о котором забудут уже через полгода после выхода.
так полупокеры и проходят стэлсы, убивая всех подряд в лоб, а не скрытно и с минимум летальных исходов
На "дырявую" аудиторию. А Дания в этом плане давно впереди планеты всей.
Это типо - разрабы вам дают при покупке лицензию и разрешение поиграть в игру, а в самой игре - разрабы будут давать вам лицензию и разрешение на убийство непесей ? :DDDDDDDDDD
> Г - Гениально.
Когда убьют, тогда и приходите
Логично, Бонд же не убийца, крутая механика
И это от создателей Хитмена где можно было вообще геноцид всей карты устроить. Сами же закапывают свой проект наитупейшими ограничениями а потом будут ныть что продажи плохие
Так это же игра не Хитман. И Бонд не убийца
Бонд не Хитмаен же он и раньше всех подряд не убивал гражданским к примеру.
глупо так хитмена проходить
Ну и бред, короче игра вообще проходняк)))
а бэтмен даже вооружённых не убивает, и челпук и многие другие
он их не убивает, он просто скидывает их с крыши 7ми этажного здания на тротуаре возле которого те спокойно дожидаются полицию... да они просто отдыхают. как и в челопауке под небоскрёбами
В пауке неписи паутиной к зданиям притягиваются после падения.
Их убивает гравитация
По комментариям легко отсеять маленьких фанатиков гта, где можно "уууу, убит человеков, уууу, побить человеков, ыыы стрелять пушки, кровь, почему нельзя убиват?" Когда игра тебя ограничивает в твоем больном поведении - это значит ты слишком мал интеллектуальным умом для нее.
Весь пг - это буквально этот мелкий челик