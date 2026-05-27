Бонд в 007 First Light оказался ловеласом - западные игроки удивлены количеством красивых женщин и флирта в игре

Вышедшая вчера для обладателей делюкс-версии 007 First Light мгновенно стала одной из самых обсуждаемых игр в соцсетях. Молодой 26-летний Джеймс Бонд предстал не только как хладнокровный агент со стилем Hitman, но и как полноценный плейбой, окруженный яркими и привлекательными женщинами. Сцены флиртов в баре, у бассейна и на яхте, где игрока заставляют постоянно делать выбор: продолжить миссию или поддаться соблазну, разлетелись по сети. Нарративный директор и команда разработчиков не раз подчеркивали, что в предыистории молодого Бонда будут важны шарм, флирт и романтика. В игре есть несколько заметных женских персонажей, с которыми можно активно флиртовать, и эти взаимодействия могут как помочь в прохождении, так и просто развлечь.

Западное игровое сообщество во многом отреагировало с удивлением. На фоне текущей эры, когда в большинстве крупных AAA-игр женские персонажи часто делаются намеренно непривлекательными под влиянием повестки и DEI, появление в 007 First Light большого количества действительно красивых NPC выглядит необычно и освежающе для многих игроков. Комменты пестрят удивлением:

В современной игре это действительно довольно неожиданно.

Первая западная игровая студия за 15 лет, которая показала красивых людей.

Игроки отмечают, что разработчики на фоне критики даже поправили внешность Манипенни, сделав ее чуть более привлекательной.

Многие отмечают, что даже при всех ограничениях современного геймдева IO Interactive удалось сохранить классический бондовский дух плейбоя, что выделяет игру на фоне большинства сегодняшних релизов. Полноценный релиз 007 First Light для всех состоится сегодня.