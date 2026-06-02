Быстрого продолжения 007 First Light ждать не стоит, считает бывший руководитель Destiny 2

Бывший вице-президент франшизы Destiny Марк Ноузуорти объяснил, почему выпуск сиквелов 007 First Light каждые два-три года вряд ли возможен в современных реалиях игровой индустрии.

По его словам, прямые продолжения с минимальными изменениями обычно сталкиваются сразу с несколькими проблемами: получают более низкие оценки из-за недостатка нововведений, продаются хуже оригинала и при этом обходятся почти в ту же сумму, что и первая часть.

Ноузуорти отметил, что разработчикам приходится либо значительно сокращать расходы на производство, либо искать способы серьёзно развивать формулу игры, чтобы сохранить интерес аудитории. Оба варианта связаны с дополнительными рисками и нередко приводят к увеличению сроков разработки.

Впрочем, многие игроки не согласились с этим мнением и напомнили о трилогии Hitman от IO Interactive. Все три части вышли в течение семи лет, а их оценки и популярность только росли от релиза к релизу.

Учитывая успех 007 First Light, которая продалась тиражом более 1,5 миллиона копий вскоре после запуска, появление продолжения выглядит лишь вопросом времени. Однако, судя по словам Ноузуорти, поклонникам Джеймса Бонда не стоит рассчитывать на слишком быстрый выход следующей части.