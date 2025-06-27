Бюджет 007: First Light составляет более 200 миллионов долларов, также игра получит долгосрочную поддержку от студии

007 First Light — долгожданная игра, разрабатываемая компанией IO Interactive, была представлена на PlayStation State of Play, удивив многих фанатов.

Также подтверждено, что фильм выйдет в 2026 году, но дата пока не определена. Что касается подтверждения, генеральный директор студии сообщил, что бюджет фильма превышает 200 миллионов долларов и что студия окажет ему долгосрочную поддержку. Такой бюджет больше, чем все игры «Hitman» вместе взятые, что повышает ожидания фанатов.

В недавнем интервью The Game Business генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак рассказал, что предстоящая игра о Джеймсе Бонде — более дорогостоящий и масштабный проект, чем любая предыдущая игра.

Если не вдаваться в подробности, то Hitman 2016… скажем так, это была игра стоимостью 100 миллионов долларов. Hitman 2 стоил, наверное, 60 миллионов долларов. Hitman 3 стоил 20 миллионов долларов. Очевидно, что в Бонда вложено больше средств. Это более дорогой и амбициозный продукт. Но то, как мы его создаём, его долговечность. - Хакан Абрак

В приведённой выше цитате генеральный директор сначала назвал бюджет каждой игры, а затем сообщил, что в новую игру было вложено ещё больше средств. Таким образом, совокупная стоимость игр серии Hitman превысит 180 миллионов долларов, поэтому будет справедливо предположить, что бюджет 007 превысит 200 миллионов долларов.

На самом деле это не такая уж и большая сумма, учитывая, что разработчик уже потратил 100 миллионов долларов на игру 2016 года, так что не будет ничего удивительного, если он удвоит эту сумму для игры нового поколения. Кроме того, разработчик планирует поддерживать игру в течение длительного времени.

Игры стоят дороже, и на их разработку уходит больше времени, учитывая, например, что есть такие провальные игры, как Concord и Skull and Bones, так что выделенная сумма бюджета 007 First Light не такая уж и удивительная.