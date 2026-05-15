Бывший продюсер игр о Джеймсе Бонде заявил, что серия Batman: Arkham идеально подошла бы для игры про агента 007

Бывший продюсер игр о Джеймсе Бонде в EA Чак Бивер считает, что серия Batman: Arkham идеально показала, какой должна быть современная игра про агента 007. По его словам, именно Rocksteady удалось «поймать суть» Бонда — уже после того, как EA отказалась от лицензии на франшизу.

Бивер, работавший над трилогией James Bond от Electronic Arts, вспомнил, что после выхода Batman: Arkham Asylum команда сразу поняла, в каком направлении стоило развивать собственные игры.

«Когда вышел Arkham Asylum, мы подумали: “Вот именно такой должна была быть наша игра про Бонда”. Batman — это буквально Джеймс Бонд в плаще и маске», — заявил он в интервью FRVR.

По мнению разработчика, сегодня создать хорошую игру про 007 гораздо проще, чем в начале 2000-х, поскольку индустрия уже выработала удачные формулы для шпионских экшенов. В качестве примеров он также упомянул серию Metal Gear Solid.

Тем временем IO Interactive готовит собственный взгляд на агента 007 — 007: First Light. Авторы Hitman уже заявляли, что вдохновлялись как своими предыдущими играми, так и серией Uncharted. Релиз проекта состоится 27 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.