Часы Джеймса Бонда из "007 First Light" настоящие, но стоят они почти 10000 долларов

Швейцарская часовая мануфактура Omega анонсировала новую лимитированную модель культовых часов Seamaster, вдохновленную грядущей видеоигрой 007 First Light. Однако фанатам франшизы и коллекционерам придется серьезно раскошелиться: аксессуар стоит почти 10 тысяч долларов.

Модель получила название Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light. Ее особенность в том, что эти часы появятся непосредственно в самой игре: игроки будут носить их на запястье во время получения агентом Бондом легендарного статуса "00".

Новинка примечательна не только дизайном, но и техническими решениями. На сапфировой задней крышке расположен логотип 007 First Light (черный металлизированный), а также виден калибр Omega Co-Axial Master Chronometer 9900. Кроме того, это первый в истории хронограф в линейке Seamaster Diver 300M, которую в фильмах носил Дэниел Крейг.

Часы сохранили фирменные черты коллекции, включая керамический безель для дайвинга, циферблат с лазерной гравировкой волн и водонепроницаемость до 300 метров, но при этом получили несколько уникальных элементов: субдиалы хронографа с контрастными черными и бронзово-золотыми ободками, секундная стрелка и акценты в бронзово-золотом оттенке, а также красный логотип Seamaster на циферблате.

Вместо традиционного металлического браслета часы поставляются на черном ремешке NATO с титановой пряжкой, на которую нанесены гравировка "007" и надпись "First Light". Для тех, кто захочет разнообразия, отдельно будут продаваться шесть дополнительных ремешков, стилизованных под разные костюмы Бонда из игры. Каждые часы упакованы в специальную подарочную коробку, дизайн которой вдохновлен чемоданом, используемым в самой игре для перевозки часов Omega.