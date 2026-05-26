007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
6.9 260 оценок

DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для 007: First Light почти за сутки до релиза игры

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo для ролевого экшена 007: First Light за почти сутки до выхода игры в цифровом магазине Steam. Ранее появилась информация о появлении защиты от пиратства Denuvo всего за несколько дней до релиза игры. Эти данные были подтверждены официально — упоминание DRM появилось на странице проекта в Steam.

Это не первый подобный случай: ранее всего за несколько дней до релиза в сети уже появлялись гипервизор-взломы для Pragmata и LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, что вновь вызвало массу обсуждений эффективности современных DRM-систем среди игроков.

Студия IO Interactive, известная серией Hitman, представила собственную историю молодого Джеймса Бонда — 26-летнего пилота морской авиации, который только начинает путь агента 00. После проваленного задания Бонд вместе с наставником Гринвеем раскрывает заговор внутри британской разведки.

Сюжет игры не связан с фильмами, а внешний облик Бонда создан специально для проекта. Геймплей напоминает Hitman: миссии можно проходить скрытно, с перестрелками или через диалоги и манипуляции.

Комментарии:
agula98

За какие сутки до релиза игры, если она для обладателей делюкс издания уже вышла а его получили все, кто просто предзаказал игру.....

13
AndralStormborn

UwU

А меня эта игра вряд ли заинтересует, я хз, там ни фентези с магией, ни фантастики.

Да и просто фанатом бондианы никогда не был.

10
Vad Pvn

теперь ждём voices38...))

9
Pojilaya kikimora

При этом способе, когда "оголяешь" компьютер, вред причинить могут только эти челы из денуво или как это работает? Те же репаки с лекарствами - на совесть репакера, подсунет он что-нибудь в файлы или нет. Тут разве не то же самое? Почему не утихает шум вокруг этого метода?

7
BENDJI

Игра топовая по первому часу, мне очень нравится. Анчартед + Хитман + Сплинтер Целл.

7
