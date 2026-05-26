DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для 007: First Light почти за сутки до релиза игры

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo для ролевого экшена 007: First Light за почти сутки до выхода игры в цифровом магазине Steam. Ранее появилась информация о появлении защиты от пиратства Denuvo всего за несколько дней до релиза игры. Эти данные были подтверждены официально — упоминание DRM появилось на странице проекта в Steam.

Это не первый подобный случай: ранее всего за несколько дней до релиза в сети уже появлялись гипервизор-взломы для Pragmata и LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, что вновь вызвало массу обсуждений эффективности современных DRM-систем среди игроков.

Студия IO Interactive, известная серией Hitman, представила собственную историю молодого Джеймса Бонда — 26-летнего пилота морской авиации, который только начинает путь агента 00. После проваленного задания Бонд вместе с наставником Гринвеем раскрывает заговор внутри британской разведки.

Сюжет игры не связан с фильмами, а внешний облик Бонда создан специально для проекта. Геймплей напоминает Hitman: миссии можно проходить скрытно, с перестрелками или через диалоги и манипуляции.