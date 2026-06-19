Digital Foundry похвалила PC-версию 007 First Light, но указала на несколько заметных недостатков

Специалисты Digital Foundry опубликовали подробный анализ PC-версии 007 First Light и в целом остались довольны качеством порта. При этом эксперты отмечают, что игре всё ещё есть куда расти с точки зрения технологий масштабирования и оптимизации под различные конфигурации оборудования.

По словам Ричарда Лидбеттера, полноценную оценку редакция решила дать только после выхода патча 1.0.5. Обновление устранило серьёзную проблему, связанную с работой DLSS, которая негативно влияла на производительность и мешала объективно оценить техническое состояние проекта.

После исправления ошибки игра демонстрирует стабильную работу на ПК. Digital Foundry отдельно отмечает быструю компиляцию шейдеров и в целом предсказуемую производительность без серьёзных технических сбоев, что сегодня остаётся важным преимуществом для крупных релизов.

Впрочем, ряд ограничений всё ещё вызывает вопросы. В игре отсутствует поддержка XeSS и FSR4, а также нет системы динамического масштабирования разрешения, которая используется в консольных версиях. Кроме того, технология генерации кадров доступна исключительно владельцам видеокарт Nvidia.

Ещё одной особенностью 007 First Light стала высокая зависимость от производительности процессора. На системах с популярными чипами уровня Ryzen 5 5600 могут возникать ограничения по CPU, тогда как современные процессоры семейства X3D показывают значительно более высокие результаты. Дополнительно эксперты обнаружили, что активация FSR3 увеличивает нагрузку на процессор, поэтому владельцам систем с уже существующим CPU-лимитом эту функцию рекомендуется использовать с осторожностью.

Среди графических настроек наиболее требовательными оказались объёмные эффекты и качество тумана. В то же время параметры теней, отражений и глобального освещения оказывают сравнительно небольшое влияние на частоту кадров и могут оставаться на высоких значениях даже на не самых мощных конфигурациях.

В итоге Digital Foundry называет 007 First Light качественным и рекомендуемым PC-портом. Однако эксперты рассчитывают, что будущие обновления добавят поддержку FSR4 и XeSS, а также улучшат оптимизацию процессорной части. Дополнительный интерес вызывает и анонсированное обновление с трассировкой путей, которое может заметно изменить визуальную составляющую игры.