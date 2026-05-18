Директор 007: First Light надеется, что его игра станет лучшей видеоигрой про Джеймса Бонда

Мартин Эмборг, директор 007: First Light, выразил надежду, что его версия приключений Джеймса Бонда войдёт в историю как лучшая видеоигра про агента 007. Игра создаётся студией IO Interactive, известной по серии Hitman, и обещает сочетание взрывных экшен-сцен, тихих шпионских моментов и глубокой проработки персонажей.
В интервью изданию GamesRadar+ Эмборг шутливо отметил: «Мы надеемся, что все согласятся — это лучшая игра про Бонда». На это актёр, озвучивающий Бонда, Патрик Гибсон, добавил: «Или просто лучшая игра вообще». Режиссёр ответил, что такое признание — минимальные ожидания команды.
Ранние превью 007: First Light получили положительные отзывы. Критики отмечают, что игра удачно передаёт дух полного приключения Бонда, умело балансируя между напряжёнными экшен-сценами и более спокойными шпионскими моментами.
Хотя поклонники GoldenEye 007 на Nintendo 64 вряд ли легко позволят кому-либо оспорить статус культовой классики, First Light имеет все шансы стать новым эталоном игр про Бонда среди официальных проектов. Релиз игры ожидается в ближайшем будущем.
ps лучшей про бонда была с Пирсом Б,впрочем как и фильмы
Почему этот Бонд немного похож на Генри из KCD? С одного пресета лепили, что ли?
