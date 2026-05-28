007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.1 315 оценок

DLSS в 007 First Light работает странно и медленно

pgsvcks pgsvcks

Популярный технический YouTuber BenchmarKing обратил внимание на проблемы с реализацией DLSS в новой игре про Джеймса Бонда - 007 First Light.

По его тестам, в режиме Quality игра по умолчанию использует Preset K. Апскейл аномально даёт заметно меньший прирост FPS, чем ожидалось, и работает медленнее, чем FSR 3.

Главные замечания:

  • Разрешение выглядит корректно, но производительность DLSS нездорово ниже, чем у FSR 3.
  • Preset K аномально сильно нагружает видеокарту, особенно на сериях RTX 30xx и 40xx.
  • Многие игроки отмечают, что DLSS в этой игре даёт меньший выигрыш в FPS по сравнению с предыдущими тайтлами.

Cовременная ААА-игра 2026 года, одним из спонсоров которой является Nvidia, умудрилась запороть сразу обе главные технологии масштабирования изображения. При этом Denuvo поставили в последний момент, а вот на нормальную работу DLSS/FSR времени не хватило.

вортигонт вортигонтович

не люблю длсс люблю натив и точка!!

Etteri

Фига тут защитников нейрохрючева.

canteexnik

Ну да, есть такая проблема

jax baron

а и смотрю бред какой то (так же к) стоял

хотя бы сказал какой лучше пресет ставить.

и да генерация тоже плохо работает - через 2 часа (или несколько раз зайти в меню на пузе) вырубается - как в пауке 2 (только там через 10 мин игры)

Jarvis666

У меня на 4060 Ti в FullHD с DLSS Q стабильно 120-144 кадра на Высоких настройках графики, а FSR сильно мылит. По производительности вообще вопросов не возникло, ибо графон в игре средней паршивости. Хз как им удалось получить такой fps, если конечно это не 2k на 8 гиговой 3060 Ti))

