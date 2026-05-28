DLSS в 007 First Light работает странно и медленно

Популярный технический YouTuber BenchmarKing обратил внимание на проблемы с реализацией DLSS в новой игре про Джеймса Бонда - 007 First Light.

По его тестам, в режиме Quality игра по умолчанию использует Preset K. Апскейл аномально даёт заметно меньший прирост FPS, чем ожидалось, и работает медленнее, чем FSR 3.

Главные замечания:

Разрешение выглядит корректно, но производительность DLSS нездорово ниже, чем у FSR 3.

Preset K аномально сильно нагружает видеокарту, особенно на сериях RTX 30xx и 40xx.

Многие игроки отмечают, что DLSS в этой игре даёт меньший выигрыш в FPS по сравнению с предыдущими тайтлами.

Cовременная ААА-игра 2026 года, одним из спонсоров которой является Nvidia, умудрилась запороть сразу обе главные технологии масштабирования изображения. При этом Denuvo поставили в последний момент, а вот на нормальную работу DLSS/FSR времени не хватило.