Для 007 First Light анонсировали первое сюжетное дополнение с возвращением Бавмы

На Summer Game Fest разработчики 007 First Light анонсировали новую сюжетную миссию для игры. В рамках задания Джеймс Бонд вновь отправится в Алеф, где ему предстоит выполнить поручение короля государства.

Также стало известно, что в игру вернётся персонаж Бавма, роль которого вновь исполнил Ленни Кравиц.

Разработчики пока не уточнили, будет ли новое дополнение платным. В анонсе отсутствуют упоминания о покупке DLC, поэтому на данный момент есть основания полагать, что сюжетная миссия станет бесплатным обновлением.

Подробности о дате выхода и содержании задания обещают раскрыть позднее.