Для 007 First Light выпустили бесплатный стартовый набор с первой миссией

IO Interactive и Amazon MGM Studios объявили о выходе бесплатного стартового набора 007 First Light. Пока он доступен на ПК в Steam и Xbox Series X|S, а 10 ноября появится и на PlayStation 5.

Набор позволяет бесплатно опробовать вступительную миссию игры, действие которой разворачивается в Исландии. Кроме того, подписчики PlayStation Plus Premium уже могут пройти эксклюзивную часовую пробную версию.

Весь достигнутый прогресс из стартового набора и пробной версии перенесётся в полную игру после покупки.

Одновременно IO Interactive запустила временную распродажу со скидками до 50%: