ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 958 оценок

Для 007 First Light выпустили бесплатный стартовый набор с первой миссией

monk70 monk70

IO Interactive и Amazon MGM Studios объявили о выходе бесплатного стартового набора 007 First Light. Пока он доступен на ПК в Steam и Xbox Series X|S, а 10 ноября появится и на PlayStation 5.

Набор позволяет бесплатно опробовать вступительную миссию игры, действие которой разворачивается в Исландии. Кроме того, подписчики PlayStation Plus Premium уже могут пройти эксклюзивную часовую пробную версию.

Весь достигнутый прогресс из стартового набора и пробной версии перенесётся в полную игру после покупки.

Одновременно IO Interactive запустила временную распродажу со скидками до 50%:

  • Steam: скидка 40% с 5 по 9 ноября.
  • Xbox Series X|S: скидка 40% с 5 по 15 ноября.
  • PlayStation 5: скидка 50% с 5 по 30 ноября.
Трейлеры 33
3
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий