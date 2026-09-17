Для 007 First Light вышел хотфикс: исправлены вылеты с трассировкой пути, разработчики готовят новые улучшения

Студия IO Interactive выпустила первый хотфикс после недавнего обновления с поддержкой трассировки пути для 007 First Light. Разработчики признали, что несмотря на положительные отзывы о качестве графики, часть игроков столкнулась с проблемами производительности. Сейчас команда совместно с NVIDIA расследует причины падения FPS и работает над дальнейшей оптимизацией.
По словам авторов, это лишь первый шаг — дополнительные исправления и улучшения производительности выйдут в ближайшие недели.
В обновлении устранён ряд критических ошибок, связанных с трассировкой пути:
- исправлены некорректные тени от пламени разбившегося вертолёта в главе 1;
- устранены несколько GPU-вылетов и зависаний во время вступительной поездки, автомобильной погони и перестрелки на заброшенном аэродроме в главе 3;
- исправлены вылеты при входе на полётную палубу и проблемы с освещением в комнате Valhalla в главе 6;
- устранена ошибка, из-за которой стены комнаты допросов становились полностью чёрными;
- исправлены вылеты во вступительной кат-сцене и при выходе в главное меню в главе 9.
Вместе с обновлением трассировки пути игра получила поддержку AMD FSR Upscaling 4.1. Владельцы видеокарт Radeon RX 7000 и RX 9000 (архитектуры RDNA 3 и RDNA 4) автоматически используют FSR 4.1 при выборе технологии масштабирования AMD, тогда как на остальных GPU игра переключается на FSR 3.1.
Эту игру никакие патчи не спасут)) у разрабов крышка поехала конкретно. 40 фепесов на 4090 😁
Ее забыли уже все нах,какая патчи
спасибо, я наверняка после таких нов