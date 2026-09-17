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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.5 864 оценки

Для 007 First Light вышел хотфикс: исправлены вылеты с трассировкой пути, разработчики готовят новые улучшения

monk70 monk70

Студия IO Interactive выпустила первый хотфикс после недавнего обновления с поддержкой трассировки пути для 007 First Light. Разработчики признали, что несмотря на положительные отзывы о качестве графики, часть игроков столкнулась с проблемами производительности. Сейчас команда совместно с NVIDIA расследует причины падения FPS и работает над дальнейшей оптимизацией.

По словам авторов, это лишь первый шаг — дополнительные исправления и улучшения производительности выйдут в ближайшие недели.

В обновлении устранён ряд критических ошибок, связанных с трассировкой пути:

  • исправлены некорректные тени от пламени разбившегося вертолёта в главе 1;
  • устранены несколько GPU-вылетов и зависаний во время вступительной поездки, автомобильной погони и перестрелки на заброшенном аэродроме в главе 3;
  • исправлены вылеты при входе на полётную палубу и проблемы с освещением в комнате Valhalla в главе 6;
  • устранена ошибка, из-за которой стены комнаты допросов становились полностью чёрными;
  • исправлены вылеты во вступительной кат-сцене и при выходе в главное меню в главе 9.

Вместе с обновлением трассировки пути игра получила поддержку AMD FSR Upscaling 4.1. Владельцы видеокарт Radeon RX 7000 и RX 9000 (архитектуры RDNA 3 и RDNA 4) автоматически используют FSR 4.1 при выборе технологии масштабирования AMD, тогда как на остальных GPU игра переключается на FSR 3.1.

ПК 31 Обновления 11
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Комментарии:  7
Ваш комментарий
Lua Tools

Эту игру никакие патчи не спасут)) у разрабов крышка поехала конкретно. 40 фепесов на 4090 😁

Dunovo

Ее забыли уже все нах,какая патчи

Selfless Zhi

спасибо, я наверняка после таких нов