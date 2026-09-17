Для 007 First Light вышел хотфикс: исправлены вылеты с трассировкой пути, разработчики готовят новые улучшения

Студия IO Interactive выпустила первый хотфикс после недавнего обновления с поддержкой трассировки пути для 007 First Light. Разработчики признали, что несмотря на положительные отзывы о качестве графики, часть игроков столкнулась с проблемами производительности. Сейчас команда совместно с NVIDIA расследует причины падения FPS и работает над дальнейшей оптимизацией.

По словам авторов, это лишь первый шаг — дополнительные исправления и улучшения производительности выйдут в ближайшие недели.

В обновлении устранён ряд критических ошибок, связанных с трассировкой пути:

исправлены некорректные тени от пламени разбившегося вертолёта в главе 1;

устранены несколько GPU-вылетов и зависаний во время вступительной поездки, автомобильной погони и перестрелки на заброшенном аэродроме в главе 3;

исправлены вылеты при входе на полётную палубу и проблемы с освещением в комнате Valhalla в главе 6;

устранена ошибка, из-за которой стены комнаты допросов становились полностью чёрными;

исправлены вылеты во вступительной кат-сцене и при выходе в главное меню в главе 9.

Вместе с обновлением трассировки пути игра получила поддержку AMD FSR Upscaling 4.1. Владельцы видеокарт Radeon RX 7000 и RX 9000 (архитектуры RDNA 3 и RDNA 4) автоматически используют FSR 4.1 при выборе технологии масштабирования AMD, тогда как на остальных GPU игра переключается на FSR 3.1.