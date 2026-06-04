Для 007 First Light вышел патч 1.0.3 с правками в тактическом симуляторе

Разработчики 007 First Light выпустили хотфикс 1.0.3, направленный на исправление проблемы с прогрессом в испытаниях тактического симулятора. Обновление стало реакцией на жалобы игроков после выхода версии 1.0.2 — некоторые задания в режиме TacSim не засчитывались сразу после выполнения, из-за чего пользователям приходилось проходить испытания повторно для корректной регистрации прогресса.

Авторы сообщили, что исправление решили выпустить как можно быстрее, не дожидаясь первого крупного патча, над которым команда уже активно работает. Разработчики также пообещали продолжить улучшение игры и призвали следить за официальными страницами проекта в социальных сетях для получения дальнейших новостей.

Размер обновления 1.0.3 составляет 818,5 МБ.