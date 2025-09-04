Для презентации 007 First Light изначально использовали лицо Дэниела Крейга на теле Агента 47

Разработчики 007 First Light поделились интересной деталью о том, как они впервые презентовали проект. Чтобы показать идею будущей игры издателям, команда использовала модель Агента 47 из Hitman, заменив его голову на цифровую версию Дэниела Крейга.

Об этом рассказал генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак в интервью IGN. По его словам, такой прототип помог наглядно объяснить, как работает концепция «живых, дышащих пространств» в играх студии. Для демонстрации использовался уровень Sapienza из Hitman, где команда пыталась показать, что в новом проекте игроки получат не просто перестрелки и кат-сцены, а полноценное «агентское» погружение.

Абрак подчеркнул, что 007 First Light — это первая игра IOI, основанная не на оригинальных персонажах и мирах, поэтому студия старается оставить в ней свой «творческий отпечаток». Разработчики не хотели ограничиваться адаптацией фильмов или техническими демонстрациями вроде реалистичной графики Пирса Броснана, а стремились создать полноценное игровое воплощение «фантазии о Бонде».

Проект сосредоточен на том, чтобы дать игрокам аутентичный опыт: Джеймс Бонд здесь ещё только становится легендарным шпионом и учится использовать не только силу, но и харизму, блеф и умение действовать в социальных ситуациях.