Дуэт The Flight выпустил полный саундтрек к шпионскому экшену 007 First Light

Музыкальный дуэт The Flight официально представил оригинальный саундтрек к шпионскому экшену 007 First Light. Композиторы опубликовали весь треклист в формате открытого плейлиста. Они пригласили геймеров и фанатов бондианы к прослушиванию, предложив оценить атмосферу нового виртуального приключения агента 007.

Британский коллектив, известный по работе над крупными игровыми релизами, выступил автором и продюсером всех композиций. Выпущенный сборник дает полное представление о музыкальном сопровождении игры. Главным треком релиза стала композиция «M Will See You Now», которая задает фирменный драматический тон шпионских историй.

Релиз альбома состоялся на всех крупных стриминговых платформах. Первые слушатели уже отметили, что саундтрек удачно сочетает классические оркестровые мотивы кинофраншизы с современными электронными элементами.