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007: First Light 2026 г.
Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.5 91 оценка

Джеймс Бонд готов выйти из тени: IO Interactive раскроет подробности о 007: First Light уже на этой неделе

butcher69 butcher69

Авторы знаменитой серии Hitman наконец-то раскрыли название своего проекта о Джеймсе Бонде — 007: First Light. В соцсетях IO Interactive объявили, что первые подробности о новой игре появятся уже на этой неделе, предположительно в рамках Summer Game Fest.

В коротком анонсе говорится: «Заработайте номер в 007: First Light, новой игре от IO Interactive. Краткое описание миссии будет доступно в ближайшее время». Хотя трейлер пока не раскрыт, ранее студия сообщала, что First Light — это шпионский экшен от третьего лица с оригинальной историей и уникальной версией Бонда, не связанной с фильмами или актёрами прошлых лет.

Глава IO Interactive Хакан Абрак подчёркивал, что игра воплощает «абсолютную фантазию о шпионаже» и будет больше ориентирована на сюжет, чем Hitman. Более того, проект может положить начало новой трилогии.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
agula98

Очередной кривой социальный стэлс как в хитмане будет вместо нормальной игры? Io interective всегда делали нишевые игры, вряд ли у них норм проект получится для широкой аудитории

11
Nifize

Белый мужик? не верю

8
Neco-Aheron

Похож на Константина с пистолетом

4
askazanov

Даже и не знаю что сказать...

3
sergeu78

Я думаю было бы интересно увидеть игру по фильму Lethal Weapon. В 90-х вроде 2 было одна денди другая на SNES но довольно слабоватые

1