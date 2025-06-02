Джеймс Бонд готов выйти из тени: IO Interactive раскроет подробности о 007: First Light уже на этой неделе

Авторы знаменитой серии Hitman наконец-то раскрыли название своего проекта о Джеймсе Бонде — 007: First Light. В соцсетях IO Interactive объявили, что первые подробности о новой игре появятся уже на этой неделе, предположительно в рамках Summer Game Fest.
В коротком анонсе говорится: «Заработайте номер в 007: First Light, новой игре от IO Interactive. Краткое описание миссии будет доступно в ближайшее время». Хотя трейлер пока не раскрыт, ранее студия сообщала, что First Light — это шпионский экшен от третьего лица с оригинальной историей и уникальной версией Бонда, не связанной с фильмами или актёрами прошлых лет.
Глава IO Interactive Хакан Абрак подчёркивал, что игра воплощает «абсолютную фантазию о шпионаже» и будет больше ориентирована на сюжет, чем Hitman. Более того, проект может положить начало новой трилогии.
Очередной кривой социальный стэлс как в хитмане будет вместо нормальной игры? Io interective всегда делали нишевые игры, вряд ли у них норм проект получится для широкой аудитории
Белый мужик? не верю
Похож на Константина с пистолетом
Даже и не знаю что сказать...
Я думаю было бы интересно увидеть игру по фильму Lethal Weapon. В 90-х вроде 2 было одна денди другая на SNES но довольно слабоватые