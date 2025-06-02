Джеймс Бонд готов выйти из тени: IO Interactive раскроет подробности о 007: First Light уже на этой неделе

Авторы знаменитой серии Hitman наконец-то раскрыли название своего проекта о Джеймсе Бонде — 007: First Light. В соцсетях IO Interactive объявили, что первые подробности о новой игре появятся уже на этой неделе, предположительно в рамках Summer Game Fest.

В коротком анонсе говорится: «Заработайте номер в 007: First Light, новой игре от IO Interactive. Краткое описание миссии будет доступно в ближайшее время». Хотя трейлер пока не раскрыт, ранее студия сообщала, что First Light — это шпионский экшен от третьего лица с оригинальной историей и уникальной версией Бонда, не связанной с фильмами или актёрами прошлых лет.

Глава IO Interactive Хакан Абрак подчёркивал, что игра воплощает «абсолютную фантазию о шпионаже» и будет больше ориентирована на сюжет, чем Hitman. Более того, проект может положить начало новой трилогии.