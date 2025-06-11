Джеймс Бонд из игры 007: First Light - самый настоящий герой по сравнению с хладнокровным убийцей из Hitman

IO Interactive готовит радикальный поворот: 007: First Light станет первой игрой студии, в которой игроку предстоит примерить не роль безмолвного киллера, а героя, спасающего мир. Арт-директор Расмус Поулсен прямо заявляет: если Агент 47 — хладнокровный убийца, то Джеймс Бонд — герой, чей путь наполнен драмой, решимостью и благородством.

В интервью PC Gamer разработчики подчеркнули разительный контраст между двумя персонажами. В то время как в Hitman игроку необходимо терпеливо изучать маршруты охраны и использовать окружение для изящных устранений, First Light предлагает «поступательный импульс» — стиль, больше ориентированный на действие. «Бонд может просто войти через парадную дверь», — говорит режиссёр повествования Мартин Эмборг. — «Он может просто подойти и ударить».

Но это не означает, что First Light станет простым боевиком. IOI ищет баланс между свободой действий из Hitman и более линейным, кинематографичным подходом, свойственным фильмам о Бонде. По словам директора франшизы Джонатана Лакайля, в игре появятся как элементы скрытности, так и полноценные боевые сцены — стрельба тут уже не считается провалом, как в Hitman, а полноценным элементом геймплея.

«Мы хотим, чтобы игрок чувствовал себя таким же умным, как Бонд», — отмечает Лакайль. Для этого в арсенале будет множество инструментов, а также новый для студии элемент — полноценное вождение.

007: First Light выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.