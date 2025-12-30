Джеймс Бонд в 007 First Light будет "современным парнем" с "современными ценностями", но все такой же любитель женщин

Разработчики из IO Interactive раскрыли детали о своем видении Джеймса Бонда в предстоящей игре 007 First Light. По словам студии, их версия агента 007 не будет копией "старомодного" шпиона 1960-х - такой подход сегодня восприняли бы как пережиток прошлого.

Игра 007 First Light, представляющая собой современную интерпретацию происхождения легендарного британского шпиона, теперь выйдет 27 мая 2026 года после небольшой задержки. Релиз состоится перед следующей частью Hitman, которую IO Interactive также подтвердила в разработке. В интервью сайту MonsterVine режиссер кинематографических сцен Мартин Эмборг рассказал, что в игре сохранятся черты обаятельного Бонда, к которым привыкли фанаты, но персонаж станет "современным парнем", отражающим "современные ценности".

На вопрос о том, сохранит ли Бонд, которого озвучивает Патрик Гибсон (из сериала Dexter: Original Sin), черты "любителя женщин" из ранних фильмов, Эмборг ответил: "Да, это будет". Однако он подчеркнул эволюцию персонажа:

Бонд развивался десятилетиями, и мы отражаем современные ценности. Это не будет старомодный Бонд - иначе это было бы анахронизмом в наши дни. Он современный парень.

Ранние фильмы о Бонде неоднократно критиковали за отношение шпиона к женщинам, включая сцены насилия (например, пощечина и угрозы в "Человеке с золотым пистолетом" с Роджером Муром).

Несмотря на сходство геймплея с серией Hitman, Эмборг отметил, что команда серьезно поработала над боевой системой для создания нового опыта:

Бои получились очень физическими, ведь Бонд и сам физически развитый парень. Выглядит все чертовски весело, и, думаю, такого IO Interactive еще не делала. Мы также добавили множество слоев в систему дальнего боя - отполировали ее как следует и вывели на новый уровень. Вся команда жаждала этим заняться. И, конечно, не обошлось без масштабных сцен - с грузовиками, самолетами, сами понимаете.