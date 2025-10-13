Джеймс Бонд в 007: First Light - не Супермен, поскольку "это не обязательно интересно", считают разработчики

На протяжении многих десятилетий и итераций Джеймса Бонда британский супершпион зарекомендовал себя как почтенная армия, состоящая из одного человека. Отголоски этого также заметны в 007: First Light от IO Interactive — истории происхождения, которая демонстрирует путь Бонда к его культовому статусу.

Однако, как рассказал креативный директор Хакан Абрак журналу Edge Magazine, разработчики «не хотели создавать такого Супермена с самого начала», где «он на вершине мира, закалённый и опытный, перенёс свои сердечные муки, а теперь скрывается за железной броней. Это не обязательно интересно».

Такая версия Бонда была наиболее заметна в фильме «Доктор Ноу», вышедшем в 1962 году. Несмотря на то, что это первый фильм франшизы, это не история происхождения.

Режиссёр повествования и кинематографии Мартин Эмборг сказал:

«Доктор Ноу» начинается, и Бонд уже полностью сформировался. Он выигрывает в баккара у прекрасной женщины, которая хочет только одного — чтобы он отвёз её домой. Он пьёт, и ему просто скучно. Для него это просто очередной четверг. Это же исполнение желаний в лучшем виде, верно? Но это не очень-то реалистично.

Бонд, несмотря на свою привычную учтивость и обаяние, обладает дерзостью и энергией, свойственными его молодому персонажу. Как показано в геймплейном демо, он наотрез отказывается подчиняться приказам, преследуя цель, несясь по сельской местности. А ещё есть сцена с самолётом, которая сама по себе является захватывающим зрелищем.

007: First Light, пожалуй, ещё больше поднимет ставки с выходом 27 марта 2026 года на Xbox Series X/S, PS5, ПК и Nintendo Switch 2.