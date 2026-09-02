Экшен 007 First Light про молодого Джеймса Бонда впервые получил скидку 20% на ПК и консолях

Студия IO Interactive объявила о первой официальной распродаже своего главного шпионского хита этого года. На фоне отличных коммерческих результатов разработчики снизили цену на базовое и Deluxe-издания боевика 007 First Light на всех ключевых платформах спустя три месяца после успешного релиза.

Акция распространяется как на стандартную версию (Standard Edition), так и на Deluxe-апгрейд. На данный момент скидка уже активна в цифровых магазинах Steam, PlayStation Store и Microsoft Store (Xbox), предлагая геймерам первую возможность приобрести один из главных премиум-релизов года по сниженной цене.

Сюжетная линия посвящена первым шагам легендарного агента на секретной службе Её Величества. Игрокам предстоит управлять молодым, ещё неопытным Джеймсом Бондом на его первых опасных миссиях во время обучения в MI6. Игровой процесс выполнен в лучших традициях серии Hitman — он делает ставку на вариативное скрытное прохождение, шпионские гаджеты и зрелищный ближний бой.