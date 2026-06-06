"Это значительно превышает наши прогнозы" - IO Interactive сообщила о 3 млн проданных копий 007 First Light

IO Interactive объявила о 2,7 миллионах продаж за неделю, но во вчерашнем интервью IGN в Лос-Анджелесе генеральный директор Хакан Абрак заявил, что продажи приключенческой игры о Джеймсе Бонде достигли 3 миллионов, после того как игра поступила в продажу 26 мая.

007 First Light не только показала высокие продажи, но и получила признание критиков. Когда посыпались положительные отзывы, Абрак сказал, что заплакал.

Это был невероятно эмоциональный момент. Почти семь лет прошло. Я просто счастлив, потому что команда достигла невероятных высот.

007 First Light — самая быстро продаваемая игра датской студии, то есть она разошлась быстрее, чем любая игра серии Hitman, над которой они работали.

По всем показателям это чертовски успешная игра. Продажи идут отлично, и это фантастика.

Главный вопрос сейчас — принесет ли 007 First Light прибыль IOI. Недавние сообщения датской прессы утверждали, что разработка игры обошлась в 1,3 миллиарда датских крон (примерно 200 миллионов долларов) и заняла семь лет. Это сделало бы её самым дорогим развлекательным продуктом в истории страны.

Но Абрак усомнился в точности цифры в 200 миллионов долларов как прямой бюджетной статьи расходов, настаивая на том, что она включает в себя ряд затрат, связанных с разработкой и выпуском игры.

Мы выплачиваем нашим командам большие бонусы, если они достигают каких-то целей. Там предусмотрены бонусы, которые будут выплачены в будущем. Там есть маркетинг и прочее. Так что это не фактическая стоимость продукта. Но мы все это компенсируем. Это, безусловно, самый дорогой продукт, но не настолько, как сама игра, не 200 миллионов долларов.

Абрак сказал, что спустя две недели он «очень уверен», что 007 First Light принесет прибыль IOI.

Есть некоторые модели роялти и тому подобное, но на данный момент мы значительно превзошли наши прогнозы. И, конечно же, в игре будет ещё много всего интересного.