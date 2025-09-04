ЧАТ ИГРЫ
007: First Light 27.03.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.5 144 оценки

Фанаты были правы: Патрик Гибсон играет Джеймса Бонда в 007: First Light

Gruz_ Gruz_

В ходе прошедшей в среду State of Play студия IO Interactive не только представила геймплей 007 First Light, но и официально подтвердила, что Патрик Гибсон озвучит Джеймса Бонда в долгожданной игре. Идентичность актера уже несколько месяцев была предметом спекуляций фанатов, поскольку цифровой образ шпиона очень напоминал Гибсона — и вот наконец пришло подтверждение.

Патрик Гибсон рассказал, что работал над видеоигрой - фанаты уверены, что он сыграл Джеймса Бонда в 007 First Light

Гибсон — ирландский актер, набирающий популярность, известный своей универсальностью как на телевидении, так и в кино. Он прославился благодаря роли Стива Уинчелла в научно-фантастическом сериале The OA, а затем присоединился к актерскому составу сериала Shadow and Bone, где сыграл антагониста Николая Ланцова.

«Очень волнительно воплотить этого персонажа в мире видеоигр», — сказал актер.

В актерском составе также присутствуют такие известные имена, как Ленни Джеймс, играющий наставника Гринвея, Приянга Бурфорд в роли М, Аластер Маккензи в роли Кью, Кира Лестер в роли Манипенни и Ноэми Накаи в роли мисс Рот.

Это оригинальная история о 26-летнем Джеймсе Бонде, который пытается получить знаменитую лицензию на убийство. Также на экране появятся М, Кью и Манипенни, а сюжет, судя по всему, будет непосредственно вдохновлен рассказами и романами Яна Флеминга.

3
6
Комментарии: 6
Кошачий комочек

почему так много чёрненьких персонажей?

4
сову уронили

Это давно стало нормой. Кино, мультфильмы, видеоигры - везде пихают предметы цвета того, что забывают смыть

ogtruepac

потому что столько же живут в Британии?

Спектр Зис

Да разве это Манипенни? Они первые фильмы про Бонда вообще видели? Единственный, кто хорошо получился - Кью.

2
Lady_Leda

Современная британия прям на лицо)

2
Victor Dukoff

Сначала удивился, почему в глазах так почернело, а потом вспомнил, что "старая добрая Англия".

1