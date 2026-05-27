"Финал 007 First Light намекает на сиквел"

Официальный релиз шпионского экшена 007 First Light состоялся сегодня, 27 мая, но обладатели расширенных изданий вовсю штурмовали новинку последние несколько дней. Особо шустрые игроки уже успели добежать до титров и опубликовать на YouTube все сюжетные кат-сцены.

Слитые материалы подтверждают, что перед нами классическая история становления амбициозного, но все еще наивного героя. Сюжетная линия закрывается на высокой ноте: предотвратив масштабный кризис в Лондоне, герой официально получает статус «Двойного нуля» и тот самый культовый позывной. Однако главный задел на сиквел кроется в финальном твисте. Ближайший напарник Бонда совершает неожиданное предательство и скрывается в неизвестном направлении с опасной технологией, оставляя историю на мощном клиффхэнгере. Очевидно, что в продолжении вчерашний союзник превратится в главную цель, а противостояние станет личным.

Впрочем, намеки на сиквел вряд ли кого-то удивят — разработчики из IO Interactive с самого начала замахивались на полноценную трилогию. Еще в 2024 году, когда у проекта не было даже официального подзаголовка, генеральный директор студии Хакан Абрак делился амбициозными планами:

«Не хочется громких слов, но я надеюсь, что мы сделаем вещь, которая определит образ Джеймса Бонда в играх на годы вперед. И это не просто одна игра — мы создаем целую вселенную, которая будет расти вместе с кинофраншизой и останется с геймерами надолго», — заявлял Абрак.

Такой финал идеально укладывается в традиции бондианы. Большинство классических фильмов о шпионе заканчивается тем, что Бонд уже пакует чемоданы для следующего дела, а зрителям перед титрами напоминают: агент 007 обязательно вернется. Игра, кстати, унаследовала эту традицию.

Первые отзывы у игры внушительные. На агрегаторе Metacritic средняя оценка критиков держится на уровне 87 баллов из 100.

Сейчас 007 First Light уже доступна всем желающим. Если вы еще не играли, то самое время это исправить! А вот версию для Nintendo Switch 2 придется подождать. Ее релиз отложили на лето этого года, не назвав точной даты.

Помимо развития бондианы, команда IO Interactive сейчас занята ролевой игрой в фэнтезийном сеттинге, а также периодически напоминает, что со временем планирует вернуться к серии Hitman.

В кинематографе у агента 007 тоже намечается перезагрузка. Продюсеры вовсю готовят 26-й фильм франшизы и ищут нового актера на главную роль. Дэниел Крейг, напомним, окончательно расстался со своим Вальтер ППК в 2021 году после картины «Не время умирать».

