Генеральный директор намекает, что в 007 First Light будет та же модель однопользовательского сервиса, что и в Hitman

После успеха франшизы Hitman на протяжении десятилетий фанаты давно хотели современную игру о Джеймсе Бонде, которая соответствовала бы всем параметрам стандарта AAA. Из недавнего кинематографического показа ясно, что 007 First Light от IO Interactive как раз и стремится стать такой игрой.

Однако генеральный директор студии Хакан Абрак недавно намекнул, что 007 First Light также нацелена на уникальный подход IO Interactive к своей модели живого сервиса, как мы видели в Hitman World of Assassination.

В интервью The Game Business генеральный директор ответил на вопрос о том, будет ли у 007 First Light однопользовательская модель живого сервиса, подтвердив, что у команды есть огромный опыт для расширения однопользовательской игры путём добавления бесплатного контента для игроков.

Очевидно, что теперь у нас есть огромный опыт из World of Assassination и огромный опыт в том, как расширить однопользовательский опыт, предоставив игрокам желаемый бесплатный контент.

Это было очевидно в Hitman, поэтому IO Interactive также стремится превратить 007 First Light в игру, которая прослужит долгие годы. Поэтому генеральный директор подтверждает, что команда применит некоторые из знаний, которые хорошо сработали с Hitman World of Assassination.

Первая цель 007 First light — выпустить наилучшее возможное, наиболее впечатляющее путешествие для геймеров.

007 First Light нацелена на окно выпуска 2026 года, но конкретная дата пока не подтверждена. Более подробная информация будет раскрыта позже в этом году.