007: First Light 27.03.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.4 183 оценки

Глава IO Interactive назвал перенос GTA 6 позитивным, так как удалось избежать столкновения с релизом 007: First Light

KoRnEr KoRnEr

Rockstar несколько недель назад объявила о переносе релиза GTA 6 с мая на ноябрь 2026 года, что вызвало разочарование среди фанатов. Игра требует дополнительной доработки, однако некоторые разработчики восприняли задержку положительно.

IOI: "007: First Light - это не рескин Hitman"; студия специально наняла разработчиков с опытом гоночных игр

Студия First Light отметила, что перенос даты выхода GTA 6 открыл новые возможности для их проекта. Изначально обе игры должны были выйти весной, с небольшим временным промежутком, но речь идет о GTA 6.

GTA 6 снова перенесли - релиз состоится 19 ноября 2026 года

Соседство релизов могло бы негативно сказаться на аудитории 007, поскольку обе игры относятся к проектам класса AAA, и в текущих экономических условиях не все игроки готовы тратить большие суммы на игры.

В интервью для Gamesindustry.biz генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак поделился своим мнением о влиянии GTA 6 на индустрию и о возможных последствиях для 007: First Light. Он рад, что между релизами теперь есть достаточно времени.

"Весна, безусловно, выглядит впечатляюще. В то же время, GTA 6 — это долгожданное событие для всей индустрии", — отметил Хакан Абрак.

По его словам, весна сейчас кажется «довольно хорошей», но GTA 6 — это значимое событие, которое принесет огромную пользу индустрии. Тем не менее, март все еще полон интересных релизов и жесткой конкуренции.

Ещё в марте ожидаются такие игры, Saros, Crimson Desert и ремейк Assassin's Creed Black Flag. С учетом того, что Resident Evil Requiem также запланирован на февраль, первая половина 2026 года обещает быть насыщенной контентом.

Комментарии:  8
Даздрасен Дыклоп

Этот им с малолетним обсосом не поможет)

9
Мясо с майонезом

если этот релиз называть столкновением, то получается столкновение наавозной мухи (007 First Light) с вороным конем бегущем рысью. (GTA 6)
При всем уважении к Бондиане (фильмологии конечно, игры такие себе)
эпоха когда подобный релиз был чем то грациозным давно прошли,но да они были (Night Fire и Golden Eye)
Это же очевидный гос заказ для продвижения нового издателя самого бренда 007

7
Grazy__Rock

Какой госзаказ от корпорации? Лол, решил поумничать но выставил себя идиотом. И права на игры про 007 разрабы купили в 2020м за 2 года до смены владельца франшизы

Мясо с майонезом Grazy__Rock

так игру и начали разрабатывать в 2020,а когда владелец сменился,игру утвердили на выпуск и начали форсить,с играми по лицензии часто так и делают,игра же по сути продает фильм который выходит в 2026 году

WerGC

ссат по ляхам

6
CRYOSHADE

Такие новости можно в раздел "юмор" определять.

1
GayFish

Чую что многие студии будут оправдывать свои провалы даже спустя несколько лет после выхода ГТА 6.

Мясо с майонезом

вероятно только русским локализаторам кажется что кто то там что то оправдывает,тут далеко ходить не надо,сегодня висит пост о том что Трон Арес провал,а завтра этот же автор говорит что Трон Арес не так ужасен как писали ранее,короче желтая пресса не более,промт перевод новостей никуда не делся