Глава IO Interactive назвал перенос GTA 6 позитивным, так как удалось избежать столкновения с релизом 007: First Light

Rockstar несколько недель назад объявила о переносе релиза GTA 6 с мая на ноябрь 2026 года, что вызвало разочарование среди фанатов. Игра требует дополнительной доработки, однако некоторые разработчики восприняли задержку положительно.

Студия First Light отметила, что перенос даты выхода GTA 6 открыл новые возможности для их проекта. Изначально обе игры должны были выйти весной, с небольшим временным промежутком, но речь идет о GTA 6.

Соседство релизов могло бы негативно сказаться на аудитории 007, поскольку обе игры относятся к проектам класса AAA, и в текущих экономических условиях не все игроки готовы тратить большие суммы на игры.

В интервью для Gamesindustry.biz генеральный директор IO Interactive Хакан Абрак поделился своим мнением о влиянии GTA 6 на индустрию и о возможных последствиях для 007: First Light. Он рад, что между релизами теперь есть достаточно времени.

"Весна, безусловно, выглядит впечатляюще. В то же время, GTA 6 — это долгожданное событие для всей индустрии", — отметил Хакан Абрак.

По его словам, весна сейчас кажется «довольно хорошей», но GTA 6 — это значимое событие, которое принесет огромную пользу индустрии. Тем не менее, март все еще полон интересных релизов и жесткой конкуренции.

Ещё в марте ожидаются такие игры, Saros, Crimson Desert и ремейк Assassin's Creed Black Flag. С учетом того, что Resident Evil Requiem также запланирован на февраль, первая половина 2026 года обещает быть насыщенной контентом.