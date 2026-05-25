Хаби Лейма появится в грядущей видеоигре о Джеймсе Бонде 007 First Light в качестве камео

Согласно материалам официальных и профильных источников о проекте, игра действительно активно использует участие известных актёров и медийных персон, включая крупный каст и элементы кинематографической постановки с применением технологий захвата движений.

На данный момент камео Хаби Лейма упоминается в ряде новостных публикаций как часть расширенного актёрского состава игры, однако IO Interactive не раскрывала подробностей о его роли и не публиковала отдельного официального пресс-релиза, подтверждающего формат появления персонажа.

007 First Light — это сюжетный экшен о молодом Джеймсе Бонде, находящемся на пути к получению статуса агента 00. Проект делает акцент на кинематографичность, стелс-механику и вариативный геймплей, а также использует современные технологии захвата движения для актёрской игры.

Официальная дата выхода 007 First Light — 27 мая 2026 года.