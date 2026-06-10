Хакер voices38 взломал 007: First Light

Хакер voices38 сообщил об успешном обходе анти-пиратской защиты Denuvo в шпионском экшене 007: First Light от компании IO Interactive. Игра вышла в продажу 27 мая 2026 года и таким образом была взломана всего за 2 недели.

007: First Light - это приключенческий экшен от создателей серии Hitman (IO Interactive), рассказывающий о становлении Джеймса Бонда. В центре сюжета - история молодого курсанта и ветерана военно-морской авиации, которому предстоит выполнить свое первое задание, получить лицензию на убийство и совершить первые шаги в качестве спецагента