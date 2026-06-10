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007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.3 512 оценок

Хакер voices38 взломал 007: First Light

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Хакер voices38 сообщил об успешном обходе анти-пиратской защиты Denuvo в шпионском экшене 007: First Light от компании IO Interactive. Игра вышла в продажу 27 мая 2026 года и таким образом была взломана всего за 2 недели.

007 First Light "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

007: First Light - это приключенческий экшен от создателей серии Hitman (IO Interactive), рассказывающий о становлении Джеймса Бонда. В центре сюжета - история молодого курсанта и ветерана военно-морской авиации, которому предстоит выполнить свое первое задание, получить лицензию на убийство и совершить первые шаги в качестве спецагента

ПК
94
75
Комментарии:  75
Ваш комментарий
Jayne Cobb
40
JIoMTuK

Когда до издателей дойдет, что уже даже без гипервизора их убогая защита не является помехой. Тупо бабки в унитаз сливают, вместе с репутацией

23
u3epJlu

Красавчик! Я, правда, не дотерпел и таки купил.) Но вложение себя оправдало - игра отличная, кто ждал взлома - всех поздравляю.)

19
erkins007

Она же три копейки стоила ещё и Делюкс халавняый был. Смысл такое ломать?

18
saa0891
17
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