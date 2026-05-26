Хорошая оптимизация? Видео сравнивает производительность 007 First Light на PS5 и PS5 Pro

Технический анализ 007 First Light уже начал появляться на YouTube, и одно из последних видео, опубликованных каналом ElAnalistaDeBits, сравнивает базовую версию игры для PS5 и PS5 Pro. Сравнение подчеркивает различия в графике, разрешении и стабильности производительности между двумя консолями.

На стандартной PS5 новая игра от IO Interactive предлагает два режима отображения. Режим качества обеспечивает более высокое разрешение и визуальные улучшения, но ограничен 30 FPS. Режим производительности отдаёт приоритет плавности, поддерживая частоту кадров на уровне 60 FPS.

Согласно анализу, наибольшие различия между режимами проявляются в основном в тенях, отражениях и общем разрешении изображения. В более требовательных сценах, особенно в областях с большим количеством NPC, обе версии могут снизить динамическое разрешение ниже 1080p.

Между тем, PS5 Pro запускает игру в режиме 60 FPS, но с настройками графики, близкими к режиму «Качество» традиционной PS5. Консоль также демонстрирует более чёткое и резкое изображение благодаря использованию PSSR, технологии масштабирования от Sony.

Что касается производительности, видео показывает, что обе платформы большую часть времени поддерживают достаточно стабильные 60 FPS. Базовая PS5 демонстрирует незначительные просадки во время более интенсивных экшен-сцен.

В целом, анализ подтверждает, что 007 First Light — это ещё один технически качественный проект от IO Interactive, поддерживающий высокий уровень оптимизации, который студия обычно демонстрирует в своих релизах.