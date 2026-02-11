Игроки добавили 007 First Light в список желаний 2,2 миллиона раз и разблокировали уникальную награду

Студия IO Interactive объявила, что их предстоящая игра 007 First Light - переосмысленная история происхождения Джеймса Бонда - набрала более 2,2 миллиона добавлений в список желаемого в Steam. Это значительно превысило четвертый и финальный рубеж в 1,5 миллиона, благодаря чему все запланированные награды теперь разблокированы для тех, кто добавил игру в вишлист.

Главной наградой четвертого этапа стал уникальный скин Gilded Tuxedo - роскошный позолоченный смокинг с блестящей текстурой, черными лацканами и классическим стилем Бонда. Этот костюм автоматически добавится на аккаунт IOI всем, кто участвовал в вишлист-кампании, и будет доступен с момента запуска игры.

Достигнут четвертый уровень списка желаний, и благодаря вашей невероятной поддержке мы преодолели отметку в 1500000 добавлений в вишлист. Теперь их более 2200000! Представляем "Позолоченный смокинг", который превратит каждое появление в эффектное событие, когда миссия требует дополнительной изюминки и элегантности. Наряд будет автоматически добавлен в ваш аккаунт IOI и станет доступен с момента запуска. Оформите предзаказ и получите 24-часовой ранний доступ и больше эксклюзивного контента с бесплатным обновлением до Deluxe Edition.

Весь перечень наград:

500000 добавлений в список желаемого: уникальный скин Savanna Bloom + анимированные обои.

1000000 добавлений в список желаемого: скин для гаджетов Silvertone + оверлей для стриминга.

1250000 добавлений в список желаемого: делюкс-скин Operation Riviera + сессия вопросов и ответов с разработчиками.

1500000 добавлений в список желаемого: уникальный скин Gilded Tuxedo.

007 First Light выйдет 27 мая 2026 года. Игра обещает стать свежим взглядом на происхождение агента 007 - с фирменным стилем IO Interactive, известным по серии Hitman