Игроки нашли российских разработчиков в титрах 007 First Light - фанаты хвалят атмосферу и постановку игры

Пользователи сети обратили внимание, что в титрах нового шпионского экшена 007 First Light от студии IO Interactive присутствует большое количество имён разработчиков с российским происхождением. На фоне этого в соцсетях и игровых сообществах начали активно обсуждать высокий уровень постановки, кинематографичные ракурсы и «правильную шпионскую атмосферу» проекта.

Многие игроки отдельно отмечают режиссуру сцен, работу с камерой и стиль миссий, сравнивая игру с современными фильмами о Джеймсе Бонде и серией Hitman.

Сама 007 First Light стала одним из самых успешных релизов IO Interactive за последние годы. Согласно официальному сайту франшизы James Bond, игра стартовала с рейтингами 89 на OpenCritic и 88 на Metacritic. При этом в Steam проект уже получил более 90% положительных отзывов от игроков.

Разработчики позиционируют 007 First Light как полноценную историю становления молодого Джеймса Бонда с упором на кинематографичность, стелс и вариативность прохождения. Игра вышла 27 мая 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а позже появится и на Nintendo Switch 2.