Игроки недовольны наличием Denuvo в 007 First Light, но большая часть аудитории всё равно готова купить игру

После появления информации о защите Denuvo в 007 First Light на Reddit и игровых форумах разгорелись активные споры. Пользователи массово обсуждают решение IO Interactive добавить DRM в PC-версию игры, а также отсутствие некоторых графических функций на релизе.
Особенно бурную реакцию вызвал Reddit-тред в сообществе, где игроки начали критиковать студию за приоритет Denuvo вместо расширенного технического функционала для PC. Часть пользователей заявила, что DRM влияет на производительность и сохранность игр в будущем.
При этом мнения игроков разделились. Одни считают, что наличие Denuvo никак не влияет на желание купить проект, если сама игра окажется качественной. Другие уверены, что современные AAA-издатели слишком часто выпускают «недоделанные» версии с агрессивной защитой и урезанным функционалом. Отдельно часть пользователей также жалуется на отсутствие Ray tracing и Path tracing на релизе, однако отмечает, что этими технологиями пользуется лишь небольшая доля аудитории, из-за чего их перенос на пострелизный период не всегда критичен для большинства игроков.
В обсуждениях также активно упоминается взломщик voices38, которого часть сообщества уже называет «главной надеждой» или «последней надеждой человечества» на обход защиты после релиза игры.
В целом комментарии игроков выглядят следующим образом:
У них нашлось время на Denuvo, но не на полноценный PC-релиз — это уже стало классикой.
Если вы собираетесь отменить предзаказ, то вы и не собирались покупать игру вовсе.
Если игра действительно хорошая, я всё равно её куплю. Denuvo меня не остановит.
Каждый раз одно и то же: DRM, проблемы с производительностью и обещания всё исправить патчами.
Большинство игроков вообще не знают, что такое Denuvo. Для обычных людей важнее сам Бонд и сюжет.
Отменю предзаказ сразу после новости о защите. Возможно.
Лучше выпустить RTX и path tracing позже, чем переносить всю игру ещё на год.
На данный момент IO Interactive официально не комментировала массовую реакцию пользователей на Denuvo. При этом информация о DRM появилась на странице игры в Steam два дня назад.
а по итогу в день релиза ее взломает voices38 и всем все равно будет была там денува, не была
Шедевр года. Надо брать и играть