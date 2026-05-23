Игроки недовольны наличием Denuvo в 007 First Light, но большая часть аудитории всё равно готова купить игру

После появления информации о защите Denuvo в 007 First Light на Reddit и игровых форумах разгорелись активные споры. Пользователи массово обсуждают решение IO Interactive добавить DRM в PC-версию игры, а также отсутствие некоторых графических функций на релизе.

Особенно бурную реакцию вызвал Reddit-тред в сообществе, где игроки начали критиковать студию за приоритет Denuvo вместо расширенного технического функционала для PC. Часть пользователей заявила, что DRM влияет на производительность и сохранность игр в будущем.

При этом мнения игроков разделились. Одни считают, что наличие Denuvo никак не влияет на желание купить проект, если сама игра окажется качественной. Другие уверены, что современные AAA-издатели слишком часто выпускают «недоделанные» версии с агрессивной защитой и урезанным функционалом. Отдельно часть пользователей также жалуется на отсутствие Ray tracing и Path tracing на релизе, однако отмечает, что этими технологиями пользуется лишь небольшая доля аудитории, из-за чего их перенос на пострелизный период не всегда критичен для большинства игроков.

В обсуждениях также активно упоминается взломщик voices38, которого часть сообщества уже называет «главной надеждой» или «последней надеждой человечества» на обход защиты после релиза игры.

В целом комментарии игроков выглядят следующим образом:

У них нашлось время на Denuvo, но не на полноценный PC-релиз — это уже стало классикой.

Если вы собираетесь отменить предзаказ, то вы и не собирались покупать игру вовсе.

Если игра действительно хорошая, я всё равно её куплю. Denuvo меня не остановит.

Каждый раз одно и то же: DRM, проблемы с производительностью и обещания всё исправить патчами.

Большинство игроков вообще не знают, что такое Denuvo. Для обычных людей важнее сам Бонд и сюжет.

Отменю предзаказ сразу после новости о защите. Возможно.

Лучше выпустить RTX и path tracing позже, чем переносить всю игру ещё на год.

На данный момент IO Interactive официально не комментировала массовую реакцию пользователей на Denuvo. При этом информация о DRM появилась на странице игры в Steam два дня назад.