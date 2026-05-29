Игроки обнаружили сходство нового Джеймса Бонда из 007: First Light с главным героем Kingdom Come

Релиз шпионского экшена 007: First Light от студии IO Interactive ознаменовался коммерческим успехом и высокими оценками профильной прессы. Проект, представляющий собой историю становления молодого Джеймса Бонда, получил признание игрового сообщества, в том числе благодаря новой интерпретации образа агента 007, роль которого исполнил ирландский актер Патрик Гибсон. Однако вскоре после релиза внешность главного героя стала поводом для активных дискуссий и шуток в Сети.

Пользователи обратили внимание на выраженное визуальное сходство обновленного Бонда с Индржихом (Генри) — протагонистом чешской ролевой игры Kingdom Come: Deliverance. Ситуация переросла в полноценный интернет-мем после того, как игроки дошли до сюжетного эпизода в словацком отеле Grand Carpathian, где агенту 007 приходится использовать в ближнем бою классический меч.

На профильных площадках, включая Reddit, геймеры начали массово сопоставлять кадры из обеих франшиз. Пользователи отмечают сходство не только в чертах лица персонажей, но также в их манере речи и поведении.

SmartExcitement7271: «Теперь моим личным хедканоном станет утверждение, что Джеймс Бонд — это прямой потомок Генри из Скалица».

Walrus_Morj: «Сходство буквально бросилось в глаза во время сцены с мечом в Grand Carpathian Hotel. Голос, повадки, лицо — совпадает абсолютно всё. К тому же Бонд здесь манипулирует противниками так же виртуозно, как и Генри».

Шутки, однако, не ограничиваются одними лишь фанатами обеих игр. Оказывается, явное сходство заметили и сами создатели Kingdom Come. Под одним из постов на эту тему они оставили ответ, который напрямую отсылает к культовой фразе всех Бондов:

«Меня зовут Скалиц. Генри из Скалица» (The name’s Skalitz. Henry of Skalitz).

Релиз 007: First Light состоялся 27 мая 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. На агрегаторах рецензий игра удерживает высокие баллы (88 на Metacritic и 89 на OpenCritic), войдя в список самых успешных игровых новинок сезона.