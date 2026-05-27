Игроки раскритиковали блогера за обвинения игры 007 First Light в излишней толерантности из-за женского руководства

Релиз нового шпионского экшена 007 First Light от студии IO Interactive состоялся 27 мая 2026 года на персональных компьютерах и консолях. Почти сразу после выхода игры в социальных сетях разгорелась дискуссия вокруг начальной сцены проекта.
Популярный игровой блогер обратил внимание на стартовые 13 минут игрового процесса, где главный герой Джеймс Бонд получает инструкции по радиосвязи от женщины. На вопрос агента о том, как он может помочь, не зная деталей происходящего, собеседница отвечает, что ему нужно выполнять ее указания. Блогер назвал такое решение разработчиков провалом и признаком излишней повестки в современной индустрии.
Однако пользователи в комментариях поспешили опровергнуть критику блогера. Многие игроки напомнили, что в кинематографической франшизе боссом Джеймса Бонда на протяжении многих лет являлась женщина. Персонаж по имени М в исполнении актрисы Джуди Денч руководил легендарным агентом на протяжении 17 лет, появившись в 7 фильмах серии с 1995 по 2012 год.
Кроме того, пользователи отметили, что события 007 First Light рассказывают историю становления молодого агента, когда он еще только проходит обучение в службе МИ-6 и обязан подчиняться приказам вышестоящего руководства. Игроки также добавили, что уже через 5 минут после этой сцены Бонд игнорирует указания куратора, снимает наушник и действует по собственному усмотрению. Некоторые фанаты вспомнили серию Hitman от той же студии IO Interactive, где главный герой Агент 47 годами получал указания от своего координатора Дианы Бернвуд, что никогда не вызывало недовольства у аудитории.
Антиповесточник опять шизом оказался. Кто бы мог подумать.
Реально блогер бред несёт. Повестки в современных играх много, но некоторые начинают ее видеть даже там, где её нет.
половина игроков щас отолерастеные, не удивительно что за негру вступились..)
Очередное подтверждение, что антиповесточная шиза ничем не лучше шизы повесточной
А какого пола был персонаж М в книгах и, изначально, в фильмах, и почему об этом молчат? Изначально, он был мужчиной и только позже его заменили на старую бабу. Вот так, постепенно, и опускается эта серия, ради "продвижения современных ценностей". Ценители первоисточника не станут связываться со всё большим и большим разложением канона, а калоедам всё сойдёт; они и этот новый высер скушают за милую душу.