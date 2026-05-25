IO Interactive: 007 First Light не получит предзагрузку в Steam и на Xbox - только на PlayStation 5

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

IO Interactive подтвердила, что 007 First Light не получит предзагрузку в Steam и на Xbox. Только владельцы PlayStation 5 смогут скачать игру до релиза.

Вероятно, это связано с попыткой избежать утечек и пиратства до выхода игры. Предзагрузки на ПК иногда могут подвергаться датамайну или раннему взлому, если файлы оказываются доступными заранее, поэтому отказ от предзагрузки в Steam снижает этот риск. Xbox, вероятно, также попала под ограничения, поскольку её система ближе к ПК, чем к PlayStation.

Ситуация выглядит иронично, поскольку ранние утечки всё равно произошли именно с копий для PS5, которые попали в сеть до релиза.

Несколько дней назад разработчики также добавили защиту Denuvo в Steam-версию игры, что дополнительно указывает на обеспокоенность компании пиратством. Из-за этого часть пользователей с медленным интернетом будет вынуждена ждать запуска игры после релиза.

При этом IO Interactive официально не заявляла, что решение связано именно с борьбой против пиратства.

agula98
Да нет ни у кого щас медленного интернета, даже в селах уже везде гигабит подключают, про лучший город на земле Москву я вообще молчу там уже есть тарифы на 2.5 гб

canteexnik

Загрузится за пол часа, кофе дольше готовить буду

Господин Лидер Мур

это не приятно, уже мог бы скачать, т.к вчера должна была быть предзагрузка, а так...

Great-heartedElio

В результате будет такая шляпа, что и с торрента будет лень качать.

askazanov

Вообще пофиг

