IO Interactive: 007 First Light не получит предзагрузку в Steam и на Xbox - только на PlayStation 5

IO Interactive подтвердила, что 007 First Light не получит предзагрузку в Steam и на Xbox. Только владельцы PlayStation 5 смогут скачать игру до релиза.
Вероятно, это связано с попыткой избежать утечек и пиратства до выхода игры. Предзагрузки на ПК иногда могут подвергаться датамайну или раннему взлому, если файлы оказываются доступными заранее, поэтому отказ от предзагрузки в Steam снижает этот риск. Xbox, вероятно, также попала под ограничения, поскольку её система ближе к ПК, чем к PlayStation.
Ситуация выглядит иронично, поскольку ранние утечки всё равно произошли именно с копий для PS5, которые попали в сеть до релиза.
Несколько дней назад разработчики также добавили защиту Denuvo в Steam-версию игры, что дополнительно указывает на обеспокоенность компании пиратством. Из-за этого часть пользователей с медленным интернетом будет вынуждена ждать запуска игры после релиза.
При этом IO Interactive официально не заявляла, что решение связано именно с борьбой против пиратства.
Да нет ни у кого щас медленного интернета, даже в селах уже везде гигабит подключают, про лучший город на земле Москву я вообще молчу там уже есть тарифы на 2.5 гб
Загрузится за пол часа, кофе дольше готовить буду
это не приятно, уже мог бы скачать, т.к вчера должна была быть предзагрузка, а так...
В результате будет такая шляпа, что и с торрента будет лень качать.
Вообще пофиг