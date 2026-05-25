IO Interactive: 007 First Light не получит предзагрузку в Steam и на Xbox - только на PlayStation 5

IO Interactive подтвердила, что 007 First Light не получит предзагрузку в Steam и на Xbox. Только владельцы PlayStation 5 смогут скачать игру до релиза.

Вероятно, это связано с попыткой избежать утечек и пиратства до выхода игры. Предзагрузки на ПК иногда могут подвергаться датамайну или раннему взлому, если файлы оказываются доступными заранее, поэтому отказ от предзагрузки в Steam снижает этот риск. Xbox, вероятно, также попала под ограничения, поскольку её система ближе к ПК, чем к PlayStation.

Ситуация выглядит иронично, поскольку ранние утечки всё равно произошли именно с копий для PS5, которые попали в сеть до релиза.

Несколько дней назад разработчики также добавили защиту Denuvo в Steam-версию игры, что дополнительно указывает на обеспокоенность компании пиратством. Из-за этого часть пользователей с медленным интернетом будет вынуждена ждать запуска игры после релиза.

При этом IO Interactive официально не заявляла, что решение связано именно с борьбой против пиратства.