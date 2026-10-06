IO Interactive бесплатно раздает классический костюм джентльмена в 007 First Light

Студия IO Interactive объявила о бесплатной раздаче элегантного костюма Grey Standard для шпионского экшена 007 First Light. Одновременно с этим разработчики запустили временную распродажу в Steam, снизив цену на ПК-версию игры на 30 процентов.

Чтобы забрать новый образ джентльмена для Джеймса Бонда, игрокам понадобится лишь копия игры и зарегистрированный аккаунт IOI. Для действующих пользователей экосистемы студии классический серый костюм активируется автоматически и без каких-либо дополнительных внутриигровых плат.

«Высокие стандарты никогда не выходят из моды. Grey Standard привносит вневременной образ джентльмена в гардероб современного агента с двумя нулями», — говорится в анонсе IO Interactive.

Текущая акция в Steam дает отличную возможность для тех, кто откладывал покупку: геймеры могут не только сэкономить треть стоимости нового шпионского приключения, но и сразу кастомизировать персонажа.