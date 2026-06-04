IO Interactive может не вернуться к сиквелу 007 First Light - Amazon рассматривает внутренние команды

После успеха 007 First Light, разработанного IO Interactive, в Amazon прокомментировали будущее серии игр о Джеймсе Бонде. По словам главы Amazon Gaming Джеффа Гаттиса, дальнейшие проекты, связанные с франшизой, скорее всего будут разрабатываться уже под контролем MGM и, в перспективе, Amazon Games.

При этом он отметил, что текущая игра стала исключением из-за ранее заключённого соглашения: IO Interactive получила возможность самостоятельно издать 007 First Light, поскольку контракт был подписан до перехода прав к Amazon.

В случае будущих частей ситуация может измениться — компания планирует централизовать разработку и использовать собственные внутренние студии и партнёрские команды для расширения франшизы.

В Amazon также подчеркнули стратегию более тесной интеграции игр и других медиаформатов, включая фильмы и сериалы. Компания рассматривает возможность создания единой экосистемы вокруг своих IP, где игровые проекты будут связаны с контентом Prime Video.

Пока неясно, будет ли IO Interactive задействована в будущих играх о Бонде, однако в Amazon не исключают различных вариантов сотрудничества.