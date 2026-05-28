IO Interactive намекнула о чём будет первое контентное обновление для 007: First Light

Студия IO Interactive готовит первый крупный апдейт для 007: First Light после релиза.

Информацию о будущем дополнении игроки обнаружили прямо в главном меню игры. После прохождения основной кампании там появляется тизер нового контента для режима испытаний ТакСим. В коротком рекламном ролике показан Aston Martin - машина появится в новом испытании под названием "Протокол: Вальгалла", где игроки смогут устроить настоящий хаос на дорогах.

Разработчики обещают активно поддерживать игру дополнительным контентом.