IO Interactive намекнула о чём будет первое контентное обновление для 007: First Light

Студия IO Interactive готовит первый крупный апдейт для 007: First Light после релиза.
Информацию о будущем дополнении игроки обнаружили прямо в главном меню игры. После прохождения основной кампании там появляется тизер нового контента для режима испытаний ТакСим. В коротком рекламном ролике показан Aston Martin - машина появится в новом испытании под названием "Протокол: Вальгалла", где игроки смогут устроить настоящий хаос на дорогах.
Разработчики обещают активно поддерживать игру дополнительным контентом.
И эту игру попилили на части.
Скинчики на бесполезное оружие и приблуды. Они в этом мастера.
дайте хоть пройти сначала😅
Опять форсят это для любителей хитмана
Режимы испытаний - прямо как из Mindseye.