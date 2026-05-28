ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
007 First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.1 316 оценок

IO Interactive намекнула о чём будет первое контентное обновление для 007: First Light

AceTheKing AceTheKing

Студия IO Interactive готовит первый крупный апдейт для 007: First Light после релиза.

Информацию о будущем дополнении игроки обнаружили прямо в главном меню игры. После прохождения основной кампании там появляется тизер нового контента для режима испытаний ТакСим. В коротком рекламном ролике показан Aston Martin - машина появится в новом испытании под названием "Протокол: Вальгалла", где игроки смогут устроить настоящий хаос на дорогах.

Разработчики обещают активно поддерживать игру дополнительным контентом.

23
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Кей Овальд

И эту игру попилили на части.

13
Даздрасен Дыклоп
первое контентное обновление

Скинчики на бесполезное оружие и приблуды. Они в этом мастера.

6
myLastStop

дайте хоть пройти сначала😅

4
ModestQuirric

Опять форсят это для любителей хитмана

4
pgsvcks

Режимы испытаний - прямо как из Mindseye.

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ