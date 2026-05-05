IO Interactive не исключает продолжение игры о Джеймсе Бонде при успешном запуске проекта

Студия IO Interactive заявила, что готова вернуться к серии о Джеймсе Бонде, если новая игра 007: First Light получит положительный отклик у игроков.

Глава студии Хакан Абрак отметил, что проект создаётся в тесном сотрудничестве с партнёрами и для команды особенно важно, как аудитория воспримет нового Бонда. По его словам, сейчас ключевой вопрос заключается в том, появится ли у игры достаточно сильное сообщество и запрос на продолжение.

В студии подчёркивают, что у них уже есть опыт работы с крупной и требовательной аудиторией благодаря серии Hitman, поэтому они понимают, насколько важно первое впечатление от нового проекта.

При этом разработчики не делают громких обещаний, но и не закрывают дверь для будущих частей. Если игрокам понравится концепция и персонаж найдёт отклик, команда не исключает расширение вселенной и создание новых историй.

Пока же всё внимание сосредоточено на первом релизе, который должен показать, насколько удачно студии удалось переосмыслить культового персонажа в формате современной игры о шпионе.