IO Interactive не исключает продолжение игры о Джеймсе Бонде при успешном запуске проекта

Студия IO Interactive заявила, что готова вернуться к серии о Джеймсе Бонде, если новая игра 007: First Light получит положительный отклик у игроков.
Глава студии Хакан Абрак отметил, что проект создаётся в тесном сотрудничестве с партнёрами и для команды особенно важно, как аудитория воспримет нового Бонда. По его словам, сейчас ключевой вопрос заключается в том, появится ли у игры достаточно сильное сообщество и запрос на продолжение.
В студии подчёркивают, что у них уже есть опыт работы с крупной и требовательной аудиторией благодаря серии Hitman, поэтому они понимают, насколько важно первое впечатление от нового проекта.
При этом разработчики не делают громких обещаний, но и не закрывают дверь для будущих частей. Если игрокам понравится концепция и персонаж найдёт отклик, команда не исключает расширение вселенной и создание новых историй.
Пока же всё внимание сосредоточено на первом релизе, который должен показать, насколько удачно студии удалось переосмыслить культового персонажа в формате современной игры о шпионе.
Так аудитория Хитмана это же буквально быдло-аутисты им в кайф по 40 часов в кустах сидеть и ждать, пока скриптик сработает к сожалению сейчас сдвг аудитория, если в игре нет нон стоп экшена и постоянной смены кадра это все отправляется в мусор.
Хорошо! Naughty Dog нам Uncharted"ов не делает,может у IO получиться...
Чувствую я, что игра окажется полной проходной шляпой)
Последняя годная игра у них была Хитман Абсолюшн, а про игры времён ранних Хитманов или Кейн и Лична, даже мечтать не приходится)