007: First Light 27.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От третьего лица
7.2 226 оценок

IO Interactive не исключает продолжение игры о Джеймсе Бонде при успешном запуске проекта

IKarasik IKarasik

Студия IO Interactive заявила, что готова вернуться к серии о Джеймсе Бонде, если новая игра 007: First Light получит положительный отклик у игроков.

Глава студии Хакан Абрак отметил, что проект создаётся в тесном сотрудничестве с партнёрами и для команды особенно важно, как аудитория воспримет нового Бонда. По его словам, сейчас ключевой вопрос заключается в том, появится ли у игры достаточно сильное сообщество и запрос на продолжение.

В студии подчёркивают, что у них уже есть опыт работы с крупной и требовательной аудиторией благодаря серии Hitman, поэтому они понимают, насколько важно первое впечатление от нового проекта.

При этом разработчики не делают громких обещаний, но и не закрывают дверь для будущих частей. Если игрокам понравится концепция и персонаж найдёт отклик, команда не исключает расширение вселенной и создание новых историй.

Пока же всё внимание сосредоточено на первом релизе, который должен показать, насколько удачно студии удалось переосмыслить культового персонажа в формате современной игры о шпионе.

agula98
В студии подчёркивают, что у них уже есть опыт работы с крупной и требовательной аудиторией благодаря серии Hitman

Так аудитория Хитмана это же буквально быдло-аутисты им в кайф по 40 часов в кустах сидеть и ждать, пока скриптик сработает к сожалению сейчас сдвг аудитория, если в игре нет нон стоп экшена и постоянной смены кадра это все отправляется в мусор.

FumblingLysanias

Хорошо! Naughty Dog нам Uncharted"ов не делает,может у IO получиться...

Пользователь ВКонтакте

Йиндржих??

Пользователь ВКонтакте

новый виток мультивселенной для героя из Скалицы

hamshut

Чувствую я, что игра окажется полной проходной шляпой)
Последняя годная игра у них была Хитман Абсолюшн, а про игры времён ранних Хитманов или Кейн и Лична, даже мечтать не приходится)

