IO Interactive описала поддержку PSSR для PS5 Pro-версии 007 First Light

До выхода экшена 007 First Light осталось несколько дней, и разработчики из IO Interactive сегодня объявили в официальном блоге PlayStation, что игра будет поддерживать новую версию технологии масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) на консоли PlayStation 5 Pro с первого дня. По словам разработчиков, это обеспечивает более чистое, стабильное и в целом более качественное изображение без видимых артефактов или мерцания. Игроки также могут рассчитывать на улучшенную реконструкцию волос и другие мелкие детали.

Технический директор Хенрик Шлихтер сообщил:

Улучшенная версия PSSR обеспечила нам значительный скачок в качестве изображения во всех возможных аспектах — картинка стала чище, стабильнее и заметно резче, особенно в мелких деталях, которые сложнее всего запечатлеть. Это явное улучшение для игроков на PS5 Pro.

Разработчики IO Interactive высоко оценили новую PSSR за быструю реализацию. Йон Рокатис сказал:

Мы интегрировали улучшенную PSSR в игру примерно за день и сразу же остались довольны результатом. Нам не пришлось настраивать отдельные сцены и прочее, всё выглядело отлично всё это время. Такое нечасто можно сказать о новых технологиях.

Он добавил, что на других платформах (PS5 и Xbox Series X/S) игра будет использовать технологию масштабирования FSR 3.1.