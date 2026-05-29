IO Interactive поблагодарила игроков за прием 007: First Light - старт новой эпохи для Джеймса Бонда оказался уверенным

Студия IO Interactive опубликовала эмоциональное обращение к игрокам после успешного запуска 007: First Light. Разработчики признались, что прошедшая неделя стала для команды одной из самых важных и эмоциональных за всю историю компании.

По словам IOI, сотрудники всех пяти студий вместе переживали волнение перед релизом, а реакция аудитории оказалась для команды особенно ценной. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку, отзывы и интерес к проекту, отметив, что в создание игры были вложены годы работы и «вся душа».

Особенно показательно, что студия делает акцент не только на продажах, но и на человеческой стороне релиза. После напряжённой разработки команда наконец получила возможность «просто сесть дома с друзьями и семьёй и поиграть в собственную игру». Для индустрии, где крупные проекты всё чаще сопровождаются скандалами, переработками и проблемными релизами, подобное настроение внутри студии выглядит почти редкостью.

Напомним, 007: First Light вышла 27 мая и, судя по первым результатам, стартовала весьма уверенно. Игра получила положительные отзывы от игроков и критиков, а тираж за первые дни превысил 1,5 миллиона копий. Для IO Interactive это особенно важный момент: студия впервые за долгое время работает не с Hitman, а с одной из самых известных франшиз в истории кино.

И, судя по реакции аудитории, разработчикам удалось главное — показать Джеймса Бонда не как попытку копировать чужие шпионские игры, а как самостоятельный проект с собственным стилем. Теперь главный вопрос в другом: сможет ли 007: First Light превратиться для IO Interactive в такую же долгоживущую серию, какой когда-то стала Hitman.